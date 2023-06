CCOO reclama marcos normativos homogéneos para la regulación de horarios comerciales a nivel nacional

Insta a alcanzar acuerdos a la hora de declarar las zonas de gran afluencia turística

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

CCOO ha reclamado marcos normativos homogéneos para la regulación de horarios comerciales a nivel nacional, así como la necesidad de acuerdos y consenso de todos los agentes sociales y municipales para la declaración de las Zonas de Gran Afuencia Turística (ZGAT).

En concreto, el sindicato, que ha presentado este martes el informe 'Horarios Comerciales y Tiempo de Trabajo. Regulación y Negociación colectiva. Propuestas de CCOO', también ha insistido en la necesidad de potenciar el papel de la negociación colectiva como herramienta para la racionalización del tiempo de trabajo, los descansos de calidad y la conciliación de la vida laboral y personal de las plantillas del sector comercial.

Para CCOO, el objetivo fundamental en materia de horarios comerciales es conciliar los intereses de competencia de las empresas y de disposición de oportunidades de compra de los consumidores, pero con la correcta adecuación de los niveles de cargas de trabajo para los trabajadores, así como con la respuesta a sus necesidades de conciliación de la vida laboral con su vida personal, dotándoles de mejores condiciones retributivas y de distribución de las jornadas de trabajo, con especial incidencia en los horarios de fin de semana y días festivos.

El sindicato ha puesto en valor los acuerdos alcanzados recientemente con Inditex y Primark, que van en esa línea de "ganar poder contractual en la negociación colectiva, ganar espacio de negociación colectiva en el sector y mejorar las condiciones de trabajo para ir acabando con la precariedad" que se da en el comercio.

Para ello, consideran que es necesario establecer marcos normativos homogéneos sobre regulación de horarios comerciales en el conjunto del país, enfocar el desarrollo de las ZGAT bajo el principio del consenso de los agentes del sector e impulsar de forma proactiva la regulación y racionalización del tiempo de trabajo a través de la negociacióncolectiva, en torno a la voluntariedad y compensación del trabajo en domingos y festivos.

La responsable en Madrid de Comercio Textil y trabajadora de Inditex,Verónica Recio, ha puesto en valor el reciente convenido firmado con el gigante textil español. "Los trabajadores de Inditex no se niegan a trabajar los domingos y festivos, pero no quieren hacerlo gratis y trabajarlos todos. Por eso, el acuerdo fue importante porque conllevó a que los empleados ya no sufran el trabajar gratis o pocas horas y ahora ya no hay dificultudad para querer trabajarlos. Es importante homogeneizar la situación para evitar el 'dummping' entre ciudades", ha explicado.

INDITEX, PRIMARK O H&M.

El secretario general de Servicios de CCOO, José María Martínez, ha señalado que la regulación de los horarios está en la base de los principales conflictos laborales que se están dando en el sector, sobre todo en el textil como se ha visto con Inditex, Primark o ahora con H&M.

"La carga de trabajo se acumula en plantillas muy cortas. Eso está en el origen, por ejemplo, de todos los conflictos laborales que ha habido en el comercio textil, desde Inditex, pasando por Primark y actualmente en H&M, y tiene mucho impacto que ver con esta conformación de los horarios y la atención. Las perspectivas además no son muy positivas dado cuál es el posicionamiento político que tienen algunos dirigentes autonómicos y nosotros lo que queremos poner es el foco", ha advertido, sobre la formación de los nuevos equipos regionales en las diferentes comunidades autónomas.

Martínez ha reclamado la necesidad de homogeneizar los horarios, sobre todo en las zonas de gran afluencia turística, poniendo como ejemplo el acuerdo al que se llegó en Barcelona el pasado año, adaptando los horarios a los "tránsitos de personas de intensidad muy potente". "No es muy razonable que la Comunidad de Madrid entera, todos sus municipios, sean declarados zonas de gran influencia turística", ha lamentado.

TASA DE PARCIALIDAD DEL 26% EN 2023

Por su parte, el secretario de institucional y comunicación servicios CCOO, Marco Gutiérrez, ha recordado que el comercio "no es sólo importante desde el punto de vista económico, sino social, ya que el comercio minorista tiene gran parte de culpa de cómo se diseñan las ciudades".

Así, ha recordado que este sector, que facturó más de 254.000 millones de euros en 2021, significa casi el 15% del empleo, por encima de los 3 millones de trabajadores, mientras que el minorista ocupa el 9% (dos millones).

Además, ha señalado que la tasa de temporalidad se sitúa en el 11%, por debajo de la media española, ya que no se ha recuperado el empleo temporal de antes de la pandemia, mientras que la parcialidad se sitúe en el 26%, nueve puntos por encima del conjunto y la ganancia mensual de los comerciantes es un 14% inferior a la media española, siendo el quinto sector donde se paga salarios más bajos por la alta tasa de parcialidad.