CCOO revalida su posición como primera fuerza sindical en las últimas elecciones sindicales

Sordo destaca que el sindicalismo español "no está en retroceso", sino que "crece, avanza y se renueva"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

CCOO obtuvo en el último ciclo de elecciones sindicales, finalizado en diciembre del año pasado, 104.206 delegados, el 34,98% del total, revalidando así su posición como primera fuerza sindical en el país.

Así lo ha proclamado el secretario general del sindicato, Unai Sordo, en una rueda de prensa para presentar estos datos junto al secretario de Organización, Agustín Martín, y la secretaria de Comunicación de CCOO, Empar Pablo.

En este periodo electoral, que terminó el 31 de diciembre de 2023, se han elegido 297.874 delegados sindicales en el conjunto del Estado y en los sectores de la producción y de los servicios, de los que CCOO ha obtenido 104.206, un 6,9% más que en el anterior ciclo electoral, donde consiguió 97.489 delegados.

Tras el sindicato de Sordo se sitúa UGT como segunda fuerza sindical, con 95.400 delegados, el 32,03% del total, y a más distancia aparecen USO, con 11.904 delegados (4%); CSIF, con 11.153 delegados (3,74%), y ELA-STV, con 9.131 delegados (3,07%). El resto de delegados elegidos en las pasadas elecciones sindicales se reparten en casi 90 siglas.

"Estamos ante el mayor proceso democrático que existe en España, el de las elecciones sindicales, y el que otorga las mayorías sindicales para que CCOO y UGT seamos los sindicatos más representativos de este país", ha destacado el líder de CCOO, Unai Sordo, que ha añadido que el sindicalismo español "no está en retroceso", sino que "crece, avanza y se renueva".

En este sentido, Sordo ha puesto el acento en que prácticamente la mitad de los representantes de CCOO elegidos en este periodo electoral son nuevos, pues hasta ahora no habían sido delegados sindicales en sus centros de trabajo.

MÁS MUJERES Y DIFICULTADES PARA ENCONTRAR CANDIDATOS JÓVENES

Del conjunto de delegados de CCOO elegidos en el último periodo electoral, el 56,4% son hombres y el 43,6%, mujeres. Más de la mitad tienen entre 41 y 55 años, y el 21,5% es mayor de 55 años. La presencia de delegados menores de 30 años alcanza sólo el 4% y los que cuentan con 31 a 40 años suponen el 17,8%.

"La presencia de las mujeres en todos los marcos de intervención sindical es imparable (...) El 43% de los delegados de nuestra organización son mujeres", ha resaltado Sordo.

"Cada vez hay una mayor presencia de mujeres en la representación sindical, estamos muy cerquita de la paridad, pero seguimos teniendo problemas para incorporar personas jóvenes. Es el colectivo más complicado de incorporar porque el acceso a los puestos de trabajo es cada vez más tardío y tenían una mayor situación de precariedad hasta la reforma laboral. Pero la situación va mejorando", ha explicado, por su lado, el secretario de Organización de CCOO.

En este sentido, Sordo cree que habrá que esperar a las próximas elecciones sindicales para ver cómo evoluciona la representación de las personas más jóvenes teniendo en cuenta el proceso de estabilización de la contratación que se está dando en los últimos años en España con la reforma laboral.

RÉCORD DE DELEGADOS SINDICALES Y DE PROCESOS ELECTORALES

En el ámbito de las empresas, en estos últimos cuatro años en los que se han desarrollado las últimas elecciones sindicales, se han realizado unos 100.000 procesos electorales. "Nunca habíamos alcanzado esa cota de los 100.000 procesos electorales y ha habido también número récord de delegados sindicales, con cerca de 300.000", ha apuntado Agustín Martín.

En el grueso de los centros de trabajo, más de un millón, no se pueden hacer elecciones sindicales. Son microempresas, con entre uno y cinco trabajadores, por lo que no cuentan con representantes sindicales. "Pero el sindicato trata de darles cobertura igualmente", ha subrayado el secretario de Organización de CCOO.

Sordo ha subrayado que esta "anomalía", pues la ley no permite celebrar elecciones sindicales en estas pequeñas empresas, no implica que la acción sindical no produzca beneficios sobre sus trabajadores. Lo hace a través de la negociación colectiva sectorial y lo hace "a costa" de los presupuestos y cotizaciones de los afiliados al sindicato, ha indicado el dirigente sindical.

"Por eso es tan importante que la representatividad sindical nos permita ser interlocutores en el marco del diálogo social, para lograr derechos que luego afectan también, lógicamente, a estas personas que no pueden tener representación sindical", ha apuntado Sordo, que ha añadido que aunque en España proliferan mucho las micropymes y las pymes, el grueso de los trabajadores "están en empresas de cierta dimensión", con más de 50 trabajadores.

En el resto de centros de trabajo sí se pueden celebrar estos comicios, si bien Agustín Martín ha expuesto que en el tramo de pymes (6 a 49 trabajadores), que cuentan con 400.000 centros de trabajo y 5,7 millones de trabajadores, la penetración sindical es "insuficiente".

"El sindicalismo confederal de CCOO y UGT mantiene una situación de prevalencia muy importante respecto el resto de sindicatos", ha destacado Martín, que ha añadido que no sólo se consolida la estructura sindical en el seno de las empresas, sino que se incrementa.

Martín ha indicado que según va aumentando la población activa, el sindicalismo en general crece, mostrando la representación sindical en las empresas una tendencia casi paralela al aumento del tejido productivo.