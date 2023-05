CCOO y UGT advierten a la CEOE de que "el tiempo se acorta" para alcanzar un acuerdo sobre convenios

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han advertido este lunes, 1 de Mayo, a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de que "el tiempo se acorta" para alcanzar un Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.

Sordo ha pedido a los empresarios que elijan "entre una negociación con subidas (salariales)" o los sindicatos organizarán en otoño "jornadas que tomarán la forma de huelga en todos aquellos sectores cuyos convenios colectivos estén bloqueados".

Desde UGT, Álvarez ha recordado a la patronal que en 2022 hubo conflictos con "resultados positivos" para los trabajadores, y ha señalado de que las organizaciones sindicales seguirán el mismo camino en 2023 para conseguir subidas salariales.

"La patronal tiene que ser consciente de que o somos capaces de alcanzar un acuerdo en breve tiempo o el conflicto será para todos los sectores que tengan convenios abiertos", ha dicho el secretario general de UGT en una rueda de prensa este 1 de Mayo.

Las advertencias de CCOO y UGT a CEOE se engloban dentro de su lema para este 1 de Mayo, 'Subir salarios, bajar beneficios, repartir beneficios'.

Tanto Sordo como Álvarez han coincidido en que este 1 de Mayo "es muy importante" para los trabajadores, porque se enmarca dentro de un ciclo electoral, que va a suponer un "punto de inflexión".

En este contexto, los secretarios generales han hecho balance de esta legislatura, en la que se ha observado con "éxito" la aplicación de propuestas sindicales, como ha apuntado Sordo.

"Se está demostrando que la desigualdad es ineficaz, no solo es injusta sino que es ineficaz", ha subrayado el líder de CCOO.

Por su parte, Álvarez ha apelado al carácter "reivindicativo" de este día, y ha recordado que "tiene que servir para consolidar las conquistas tan importantes" de esta legislatura, como la reforma laboral o la reforma de las pensiones.

"Hay que reivindicar y exigir hoy a las organizaciones políticas que concurran a esas elecciones que no nos tomen el pelo, que hablen de las cosas que van a tener que decidir", ha remarcado.

Asimismo, el secretario general de UGT ha recomendado a los autónomos y a los pequeños y medianos empresarios "que no sigan las consignas de algunas de sus representaciones", que "forman parte de esa cadena de explotación", en alusión a las organizaciones de autónomos y pymes dentro de la CEOE.

OTRAS POLÍTICAS PARA MADRID

En esta rueda de prensa también han intervenido las secretarias generales de los sindicatos en Madrid, Paloma López, de CCOO, y Marina Prieto, de UGT.

Ambas han criticado las políticas de la Comunidad de Madrid y han llamado a los ciudadanos a cambiarlas en las próximas elecciones.

"No puede ser la Comunidad que tiene las más altas tasas de riqueza tenga las más desigualdad. No es posible que la Comunidad que genera mayor riqueza no tenga políticas para repartir esa riqueza", ha cuestionado López.

Prieto, desde UGT, ha denunciado que las políticas de la Comunidad de Madrid "van en contra de la mayoría social" y ha abogado por medidas que defiendan "diálogo social y la protección de los más vulnerables, con una fiscalidad progresiva".