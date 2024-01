CCOO y UGT avisan de que la 'autobaja' médica "no tendría razón de ser" si se retrasa la visita al médico

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han advertido de que la 'autobaja' médica que plantea el Ministerio de Sanidad para sortear la saturación de la atención primaria "no tendría razón de ser" si acaba retrasando la posibilidad de acceder a una consulta médica.

Así se han referido tras las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, de este lunes sobre que se va a plantear, y que ya se está estudiando, "la autojustificación de las bajas de tres días para aquellos que tengan una enfermedad leve", en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

A preguntas de la prensa tras la reunión para la subida del SMI de 2024, la secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente ha asegurado que el "problema fundamental" no es tanto agilizar las 'autobajas', sino agilizar la atención sanitaria a las personas trabajadoras que están enfermas.

Desde CCOO y UGT han señalado que "no conocen la propuesta concreta de Sanidad, por lo que es difícil valorarla" y han reprochado al Gobierno que no se haya trasladado esta propuesta "oficialmente" a los agentes sociales.

"No nos han trasladado oficialmente [la propuesta], no conocemos el contenido de esa medida, permitidnos que hasta que no la veamos y analicemos, no tengamos una opinión concreta sobre algo que nos acabamos de encontrar", ha indicado el vicesecretario general de política social de UGT, Fernando Luján.