CCOO y UGT denuncian que Correos "no tenía prevista ninguna medida específica" ante el riesgo por el temporal

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos CCOO y UGT exigen a Correos medidas preventivas inmediatas ante el temporal 'Filomena' y ante la llegada este lunes de la ola de frío extrema. Según ambos sindicatos, aunque desde hace varios días se tenía conocimiento de la llegada de 'Filomena', "Correos no tenía prevista ninguna medida específica ante este riesgo".

Para CCOO y UGT, que esto ocurra en una empresa en la que diariamente más de 55.000 personas tienen que desplazarse para acudir presencialmente a sus puestos de trabajo, y donde la mayoría realizan su jornada en la calle, bien a pie o bien conduciendo vehículos, es "la verdadera prueba de lo que a su presidente, Juan Manuel Serrano, le importa la seguridad y salud de los trabajadores".

"La dirección de la empresa vuelve a improvisar cuando no le queda más remedio, porque aunque las dimensiones de las nevadas hayan sido extraordinarias, es inadmisible que una empresa como Correos no tenga previstas instrucciones organizativas específicas para situaciones climatológicas extremas, cuando sabe que diariamente envía a repartir a casi 30.000 personas a la calle, utilizando una flota de 14.000 vehículos, para recorrer más de 700.000 kilómetros diarios por las carreteras y calles de todo el país, y desplaza a otras 25.000 a oficinas y centros logísticos", exponen ambas.

CCOO y UGT también denuncian que esto ocurre porque frente a los riesgos climatológicos extremos, tanto de frío como calor, Correos solo dispone de un protocolo que es un "ambiguo compendio de recomendaciones", en el que "intencionadamente se evita establecer medidas organizativas del trabajo que puedan llegar a paralizar la actividad".

Por ese motivo, aunque en muchas provincias oficialmente se declaraba la alerta roja y se suspendían la mayoría de actividades, "el viernes día 8, Correos seguía como si tal cosa, produciéndose incluso situaciones inaceptables en las que se exigía a los trabajadores de reparto que salieran a repartir".

Esta circunstancia supone un "riesgo especialmente grave" en el caso de los servicios rurales, según los sindicatos, que recorren las carreteras para atender las pequeñas poblaciones, por lo que el mismo viernes requirieron al presidente de la empresa pública para que cesara la actividad y la presión a los trabajadores.

ACCIDENTES LABORALES

El riesgo de caídas y accidentes es un hecho como consecuencia de la nieve acumulada y las heladas, lo que ha conllevado, a fecha de hoy, "decenas de accidentes y caídas, algunas de ellas de gravedad con rotura de articulaciones y contusiones importantes", según CCOO y UGT.

Pero tal y como advierten, 48 horas después, "Correos sigue en silencio, y la falta de información de la empresa tiene desconcertado a un colectivo de miles de personas que no saben a qué atenerse, y no saben cómo se desarrollará su trabajo el lunes en la calle, o qué pasará si no es posible llegar a los centros de trabajo".

Por todo ello, tanto CCOO como UGT exigen a la empresa, y a su presidente, que adopten de inmediato medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores, tanto en los desplazamientos al trabajo, como en las tareas de reparto. "Esta debe ser la única prioridad en un momento como el actual, además de concretar un verdadero plan de emergencia que evite que estos hechos vuelvan a producirse", concluyen.