CCOO y UGT piden a los políticos nitidez sobre si mantendrán o no las reformas y a CEOE, que las defienda

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han emplazado este miércoles a los partidos políticos a ser "claros y nítidos" respecto a qué harán con las reformas laboral, de pensiones y con el salario mínimo interprofesional (SMI), entre otras, si gobiernan tras las elecciones generales del 23 de julio.

En rueda de prensa para analizar la situación política, económica y social de cara a los comicios, ambos dirigentes han subrayado que las formaciones políticas tienen que explicar a los ciudadanos, antes de ir a las urnas, qué harán con reformas ya vigentes que han sido fruto del acuerdo social en la mayoría de los casos y que, según han recordado, forman parte de los compromisos asumidos por España con Bruselas para seguir recibiendo los fondos del Plan de Recuperación.

"Estamos en el derecho y la obligación de emplazar a las fuerzas políticas que concurren a las elecciones y particularmente a las que tienen opciones de gobernar que se pronuncien de forma nítida sobre qué harían con las reformas aprobadas en esa legislatura. Sería un fraude en términos democráticos no decir claramente qué harían con la reforma laboral, la de pensiones o el SMI y con otras reformas", ha subrayado Sordo.

De hecho, para el líder de CCOO, "no estaría de más" que, dentro de los debates que se están planteando de cara a las elecciones, se celebrara uno de carácter monográfico sobre las reformas aprobadas en esta legislatura, cuyos resultados han sido para ambos "extraordinariamente positivos", sobre todo en términos de empleo y reducción de la temporalidad.

"Necesitamos saber qué piensan todos los partidos políticos. ¿Alguien va a derogar una reforma laboral que ha procurado tres millones de contratos indefinidos? ¿Alguien está pensando en recuperar en España el contrato de obra o servicio? ¿Se va a continuar con la subida del SMI hasta el 60% del salario medio en cada momento o alguien pretende llevarlo a los 700 o los 800 euros otra vez? Y hay que contestar también a 10 millones de pensionistas en España sobre si sus pensiones en el futuro se van a revalorizar en función de la inflación o se van a revalorizar en otros términos, por ejemplo, en el 0,25% como era antes de las reformas pactadas con el Gobierno", ha afirmado Sordo.

Los líderes de UGT y CCOO han recordado que la CEOE apoyó la primera subida del SMI de la legislatura, la que llevó a esta renta mínima hasta los 900 euros mensuales y que comprometía seguir subiéndola hasta el 60% del salario medio. También respaldó la primera pata de la reforma de pensiones que las revalorizaba con el IPC y la reforma laboral.

Por ello, además de instar a los políticos a ser claros con la ciudadanía, consideran que "no estaría de más" que la patronal "hiciera una defensa nítida de los acuerdos alcanzados". "Tengo la intuición de que no se van a meter en grandes líos en la precampaña y en la campaña electoral, pero en efecto un mínimo de corresponsabilidad con lo que hemos pactado sí creo que sería exigible y no estaría mal que se hiciera de forma pública", ha comentado Sordo.

Sobre las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que, si llega a gobernar, tocará la reforma laboral, el líder de UGT, Pepe Álvarez ha señalado que decir que algo se va a tocar es decir "nada". "No puede quedar con un 'lo voy a tocar o no lo voy a tocar' pero sin aclarar lo que va a hacer. Y en ese sentido, si no hay ese pronunciamiento, los ciudadanos ya sabrán a qué atenerse", ha señalado.

Preguntados por si desearían que Podemos y Sumar fueran juntos a las elecciones del 23J, ambos confían en que pueda producirse y en que se pueda reeditar un Gobierno "progresista" tras los comicios.

