CCOO y UGT preparan una propuesta salarial que recoja beneficio empresarial y dan de plazo hasta el 1 de mayo

SANTANDER, 20 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha afirmado este lunes que su sindicato y UGT presentarán a la CEOE una propuesta salarial conjunta que contemple la marcha económica de las empresas, y ha fijado el 1 de mayo como límite para llevar a cabo esta negociación, paralizada desde mayo del pasado año.

La propuesta, que según Sordo "está por cerrar por cuestiones de agenda", espera que "sea cosa de menos de 15 días, si no es esta semana, la siguiente", si bien ha reconocido que no ve "receptiva" a la patronal.

El responsable sindical se ha pronunciado así durante el Foro Ser Cantabria, en el que ha intervenido con la ponencia 'Políticas laborales en un contexto de crisis continuadas', y donde, a preguntas de los participantes, ha llamado al compromiso de la patronal y ha advertido de la "estrategia del conflicto" si no se produce un acuerdo.

En este sentido, Sordo ha dicho que le "preocupa" ver "poco receptiva, en general con nada", a CEOE, en un momento "en que nos jugamos cuál es el papel de los agentes sociales". Y ha advertido de que los sindicatos no aceptarán que los acuerdos estatales de negociación colectiva "solo sirvan para pactar devaluaciones salariales o para momentos de crisis agudas como 2008".

Además, ha opinado que esta negociación se tiene que resolver "rápidamente". "Los precios están flexionando a la baja pero no tanto como cabía esperar, la inflación subyacente sigue en términos preocupantes. Entonces, o hay acuerdo o no, pero no podemos demorar seis meses la negociación, esto hay que resolverlo rápido", ha manifestado, concretando que, aunque hay que cerrar el acuerdo con UGT, él no cree que esta negociación se prolongue más allá del 1 de mayo.

"Y CEOE se juega la legitimidad de para qué está. Pero no veo particular voluntad" de alcanzar un acuerdo, ha reiterado el líder de CCOO.

Asimismo, ha vuelto a pedir al Gobierno que "facilite la negociación" proporcionando un índice, un indicador público, para conocer la marcha real de las empresas que se pueda utilizar en las mesas de negociación colectiva de los 1.300 convenios. Y ha confiado en que el Ejecutivo "no flaquee" porque "habrá presiones".

La negociación se movería en unas subidas del 4% para 2022 y 2023 y del 3% en 2024 y las cláusulas de revisión dependerían del sector.

Por otra parte, sobre la reforma de las pensiones, Sordo ha señalado que la negociación está "parada" desde diciembre del año pasado, si bien ha subrayado que "reforma tiene que haber", y que si se limita a la estructura de ingresos, será "más sencillo" llegar a un acuerdo de cara a este año que si se introducen otros elementos.

Y a la pregunta de cómo ve al Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos, Sordo ha reconocido que "no le preocupa demasiado los matices que pueda tener el Gobierno", pero sí que "acabe permanentemente enredado en temas que está en los márgenes de las preocupaciones de las mayorías sociales". "Tengo la impresión de que a veces el Gobierno se está suicidando y no sé si es consciente", ha manifestado el sindicalista, que cree que "sería bueno que se centrara en las materias que preocupan a millones de personas", como las salariales.