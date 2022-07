CCOO y UGT reprochan al Gobierno la reunión del pacto de rentas sin especificar "qué pone encima de la mesa"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

CCOO y UGT han reprochado este miércoles al Gobierno la convocatoria a una nueva reunión para el pacto de rentas, que se celebrará esta tarde en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sin que el Ejecutivo haya especificado "qué pone encima de la mesa".

Los sindicatos coinciden en que están dispuestos a sentarse en la mesa con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y con el Gobierno, siempre que este sea consciente de que es "un actor principalísimo" del pacto de rentas, como han dicho este miércoles el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el de CCOO, Unai Sordo, durante una concentración en la sede de la CEOE.

CCOO y UGT se oponen a que el pacto de rentas implique una caída salarial y exigen al Gobierno que impulse una política fiscal "valiente" que garantice un verdadero reparte de las rentas.

"Si quieren un pacto de rentas, tiene que haber dos patas encima de la mesa: medidas eficaces para contener los precios y un pacto fiscal vinculado a cómo se protege a los colectivos sociales que lo están pasando particularmente mal. En ese escenario no solo sería posible, sino deseable, un pacto de rentas", ha reconocido Sordo a los medios.

Para CCOO, resulta imprescindible hablar de fiscalidad ante "los beneficios obscenos" de las empresas españolas. "No solo no están pagando la crisis, sino que les está saliendo a cuenta. El impuesto de sociedades no llega al 5%", ha expuesto Sordo, para quien el impuesto a las eléctricas anunciado por el Gobierno resulta insuficiente.

El secretario general de CCOO ha recalcado durante el acto que un pacto de rentas "no es solo un acuerdo salarial" y ha pedido a la CEOE y al Gobierno que tengan clara esa cuestión.

SIN AGENDA SOBRE LA MESA

A pesar de que los sindicatos se muestran dispuestos a reunirse, han lamentado la forma de convocar por parte del Gobierno y la falta de información sobre los temas que se tratarán.

"Yo, esta tarde, en realidad no sé ni lo que le voy a pedir ni a qué voy. No hay orden del día y si sé a que voy, tiene que ver con lo que he leído en los medios de comunicación", se ha quejado Pepe Álvarez. Como él, Sordo ha instado al Ejecutivo a "especificar qué pone encima de la mesa".