CCOO y UGT valoran la aprobación de la Ley de Vivienda aunque reclaman mejoras en el texto

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

UGT y CCOO han valorado positivamente la aprobación del Proyecto de Ley por el derecho a la Vivienda, aunque lamentan que el texto final aprobado no haya recogido algunas de sus demandas y trabajarán para mejorarlo en su trámite en el Senado, según han informado en un comunicado.

Los sindicatos consideran que la ley "constituye un punto de partida desde el que poder mejorar y proteger un derecho fundamental y unos de los principales pilares del Estado del bienestar".

Ambas organizaciones admiten su satisfacción con algunos de los puntos del texto propuestos por ellos, como la reducción de la figura de gran tenedor a aquel que sea titular de cinco viviendas, que la declaración de zona de mercado residencial tensionado solo deba cumplir uno de los dos requisitos de los que se exigían anteriormente, o la incorporación de mecanismos de control, transparencia y protección relevantes que mejoran el acceso a la vivienda.

No obstante, CCOO y UGT recuerdan en su comunicado que la ley apenas aborda el problema del amianto en las viviendas, deja fuera del Consejo Asesor de Vivienda, y no garantiza de manera efectiva que no pueda haber desahucios sin solución habitacional alternativa, entre otras cuestiones.

Asimismo, los sindicatos también han expresado la "insuficiencia" de las últimas medidas en materia de vivienda anunciadas por el Ejecutivo, como la movilización de activos inmobiliarios procedentes de la Sareb, ya que tanto CCOO como UGT consideran necesario disponer de entre 1 y 1,4 millones de viviendas.