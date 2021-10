CCOO ve "insuficiente" la nueva Ley de Vivienda y el tipo del 15% en Sociedades, pese a suponer avances

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

CCOO ha valorado positivamente que PSOE y Podemos desbloquearan la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, pero ha advertido de que algunas de las medidas anunciadas en el acuerdo entre ambas formaciones son "insuficientes" y espera que puedan mejorar durante su tramitación parlamentaria.

En concreto, CCOO cree que la introducción de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre la base imponible "es un paso tímido en la buena dirección para incrementar la baja fiscalidad de las grandes empresas", pero apenas recaudará 350 millones de euros adicionales, frente a los 9.000 millones que recaudaría si se aplicara sobre el resultado contable.

"La propuesta gubernamental está además por debajo de lo que el propio Gobierno se ha comprometido en las negociaciones impulsadas por la OCDE, donde se promueve que todas las empresas paguen al menos un 15% de sus beneficios. Las empresas en media sólo pagan en el impuesto un 9,5% de sus beneficios y los grandes grupos empresariales inmobiliarios, de la construcción o banca aportan menos de un 3%", denuncia el sindicato.

CCOO ha argumentado además que el tipo efectivo del 18,3% incluido en el 'Informe País por País' es un "tipo inflado" porque incluye los impuestos pagados fuera de España que no sirven para financiar la Hacienda Pública española y porque se permite compensar las pérdidas con beneficios de las filiales ubicadas en el mismo país.

VIVIENDA: EL BONO JOVEN, INEFICAZ

Por otro lado, el sindicato afirma que los anuncios sobre el contenido de la futura Ley por el Derecho a la Vivienda suponen "un avance positivo pero insuficiente", pues "se queda lejos" de lo que necesita España para resolver el problema de los altos precios y garantizar una vivienda adecuada y asequible a la población.

Además, considera que la Ley de Vivienda debe ser una ley de aplicación efectiva en el conjunto del país en aquellos aspectos que son de competencia estatal y no una opción a la que puedan acogerse -o no- comunidades autónomas y/o ayuntamientos.

Al mismo tiempo, el sindicato cree "insuficiente" bajar sólo el alquiler a las personas jurídicas con más de 10 viviendas en zonas tensionadas, pues representan una parte pequeña de la oferta, y afirma que el 'bono joven' de ayuda al alquiler (250 euros/mes) será una medida "ineficaz" para garantizar el derecho a la vivienda, pues "posiblemente" se trasladará a los precios y terminará beneficiando a los propietarios.

Para CCOO, esta medida sólo será de ayuda si los bonos se limitan a viviendas alquiladas por debajo de un precio máximo asumible por los hogares jóvenes y si se articulan mediante un registro público de contratos de arrendamiento.

En todo caso, cree que el alcance del bono joven será limitado, pues el Gobierno estima que beneficiará a 40.000 jóvenes, menos del 10% de la población joven que reside de alquiler con rentas inferiores a 23.700 euros.

Por último, el sindicato subraya que las ayudas y subvenciones estatales en materia de vivienda, tanto el bono joven de alquiler como cualquier otro dentro de los Planes Estatales de Vivienda y Rehabilitación, tendrían que priorizar las áreas de vivienda tensionadas.

"Aquellas comunidades que teniendo zonas tensionadas no adopten las medidas recogidas en la Ley (control de precios, gravamen viviendas vacías, etc.) no deberían poder optar por tanto a estos fondos estatales", sugiere CCOO.