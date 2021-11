Cecilia Gómez aclara qué tipo de relación tiene con Joaquín Prat

MADRID, 17 (CHANCE)

Hace dos semanas la revista Lecturas desvelaba, con unas imágenes muy cómplices en la noche madrileña, la desconocida e íntima amistad entre Joaquín Prat y Cecilia Gómez. Una relación que, según la publicación, se habría intensificado en los últimos tiempos, a raíz de la separación el pasado verano del presentador de 'El programa de Ana Rosa' de Yolanda Bravo después de 12 años juntos y un hijo en común.

Saliendo al paso de los rumores acerca de un incipiente noviazgo con la bailaora, Joaquín aseguraba no tener novia y confesaba estar disfrutando de su soltería. Algo que hace unos días confirmaba la revista Diez Minutos, publicando unas apasionadas imágenes del periodista con una desconocida joven a la que no dudó en comerse a besos en plena calle.

Ahora, Cecilia Gómez ha reaparecido públicamente y, como no podía ser de otra manera, ha aclarado qué tipo de relación tiene con el presentador. "Las fotos es lo que se ve, somos amigos. A estas alturas de la película te puedes tomar un café, un vino y cenar con amigos y no sacarlo de un lugar. Es evidente lo que hay", ha asegurado, desmintiendo un affaire con Joaquín.

Eso sí, muy discreta y pese a ser amiga del comunicador, Cecilia confiesa que no tiene "ni idea" de si vuelve a estar enamorado: "Ahí no te puedo decir, yo te hablo de mí". "Estoy sin pareja que no es estar sola. Estoy muy bien, muy tranquila, muy feliz, disfrutando de todos los momentos que a veces son con pareja y a veces no, hay que disfrutarlos todos", mantiene.