Cecilia Gómez ha encontrado de nuevo el amor: "Estoy feliz"

MADRID, 19 (CHANCE)

A pesar de mostrarse de lo más enamorada con Marco Vricella, fue en el 2021 cuando nos quedamos muy sorprendidos por su ruptura sentimental, sobre todo porque ambos habían hablado públicamente de su boda, teniendo ya muchas cosas preparadas. Semanas más tardes, la bailaora hablaba para la revista ¡HOLA! y aseguraba que había "actitudes intolerables" por parte del cirujano.

Ahora, nos hemos encontrado con ella en la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week de Madrid y nos ha confesado cómo le va todo. Hace un año conocíamos que tenía que ser intervenida de una hernia discal, que le imposibilitaba bailar, lo que le provocaba un gran bajón mental. Completamente recuperada y con una sonrisa de oreja a oreja, la expareja de Fran Rivera ha reaparecido por todo lo alto.

Cecilia nos ha confesa que ha encontrado de nuevo el amor: "feliz, estoy feliz, podemos decir que es una ilusión", pero no desvela a qué ámbito pertenece, eso sí, no deja de reírse cuando le preguntamos por el sudodicho. Ni siquiera nos dice si es conocido o no, por lo que quiere preservar su intimidad para que todo salga bien y no precipitarse.

La bailarina también nos ha contado cómo se encuentra tras la operación: "al final la profesión y mi vida personal, que van unidas, se me ha juntado todo, pero ya estoy recuperada. Era una hernia discal, me pusieron una prótesis cervical, todo se complicó y al final mi trabajo que es fisio, se paralizó por completo" y nos ha asegurado que necesitó ayuda psicológica: "si, al principio parecía que no iba a poder bailar pues era vivir un duelo de ti misma y decir 'ahora qué', en esta etapa de tu vida que tienes todo muy planteado".