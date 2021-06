CEDRO denuncia a Google por abuso de posición en el mercado de la agregación de noticias y publicidad digital

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) ha denunciado a Google ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) por abuso de posición dominante en el mercado de la agregación de noticias y en el de la publicidad digital.

Así lo ha anunciado este martes la organización que representa y defiende los intereses de autores y editores de libros, periódicos, revistas y partituras. CEDRO ha detallado que la denuncia conlleva la petición a la CNMC de la apertura de una investigación por diversas infracciones.

"La denuncia ha sido presentada para garantizar que los derechos de propiedad intelectual de los autores y editores de noticias no se vean perjudicados por las prácticas que consideramos abusivas y de posición dominante de Google y que deterioran la independencia, pluralidad y libertad de prensa", ha asegurado Jorge Corrales, director general de CEDRO.

De este modo, CEDRO sostiene que "la actividad abusiva" que estaría desarrollando la tecnológica estadounidense a través de Google Discover "impide el libre mercado en el sector de la agregación de contenidos". En este sentido, ha recordado que el pasado mes de noviembre ya demandó a Google por el impago de derechos de autor por el servicio de agregación de noticias que ofrece a través de Google Discover.

"Hasta la fecha, el buscador se niega a remunerar a los editores de periódicos y revistas por la utilización de los artículos en su agregador, incumpliendo lo establecido en el artículo 32.2 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual", ha afirmado Corrales.

Además, ha añadido que "esta situación perjudica directamente al resto de agregadores que sí cumplen la ley y remuneran a los editores de periódicos". "La actuación de Google iría claramente en contra de la libre competencia", ha subrayado.

ABUSO EN EL MERCADO DE LA PUBLICIDAD

Por otro lado, ha comunicado a las autoridades de Competencia "la situación de monopolio" en el negocio de la publicidad digital por parte de esta tecnológica y cómo estaría afectando al negocio publicitario de los medios de comunicación.

Esta situación, ha asegurado el director de CEDRO, "tiene consecuencias dramáticas para la diversidad de prensa y los valores democráticos de un país, puesto que esta plataforma está sustituyendo en la cadena de valor del sector periodístico el papel que desempeñan los editores, tanto en su dimensión publicitaria como, ahora, en la difusión de contenidos y sus ingresos correspondientes".

Por otro lado, ha hecho hincapié en que hace unos días la autoridad de la Competencia francesa multó a Google con 220 millones de euros por abusar de su posición dominante en el mercado de la publicidad digital. Además, ha añadido que todavía está pendiente la resolución del procedimiento iniciado por varias asociaciones de prensa de ese país por prácticas monopolísticas y que afectan al derecho de los editores de prensa reconocido en el artículo 15 de la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital.

Finalmente, ha manifestado que "Alemania acaba de abrir un expediente a esta tecnológica por abusar de su posición de dominio en el mercado digital y socavar también los derechos de propiedad intelectual de los editores de prensa".

"No podemos hacer ninguna declaración sobre la denuncia ya que no hemos recibido ninguna notificación oficial por parte de la CNMC y no hemos visto los detalles de la misma. Sin embargo, como hemos declarado en múltiples ocasiones a CEDRO, Discover no es un agregador de contenidos. Además, Google ya es uno de los mayores apoyos financieros del periodismo en el mundo y nuestros productos y herramientas publicitarias facilitan que los editores ganen dinero en Internet", han indicado a Europa Press fuentes de Google.