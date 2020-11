Celia y Amalia García Obregón desvelan cómo se encuentra Ana tras la noticia de su reaparición

MADRID, 11 (CHANCE)

Cuando están a punto de cumplirse seis meses del fallecimiento de Aless Lequio, Ana Obregón ha anunciado su vuelta al trabajo, presentando el que quizás sea el programa más importante del año y que más audiencia congrega en TVE, "Las campanadas de Fin de año". Una reaparición por todo lo alto con la que la actriz quiere agradecer el cariño y el apoyo que ha sentido a lo largo de los peores meses de su vida.

Celia y Amalia García Obregón, hermanas de la bióloga y su gran apoyo desde que falleció su hijo Aless, se han pronunciado, emocionadas y felices, por el espectacular regreso de Ana después de haber sufrido el golpe más duro que podía imaginar. "Muy contentas. Es un pasito adelante, este año va a ser difícil pero bueno", han confesado a su llegada a un conocido restaurante madrileño.

- CHANCE: Las dos hermanas, Amalia y Celia. Estamos muy contentos de la noticia que se ha dado hoy.

- CELIA: Sí, la verdad es que sí. ¡Algo positivo!

- CH: Eso significa que tiene fuerza.

- CELIA: Ana me imagino que estará contenta, sobre todo es que no sé, es muy difícil, pero en algún momento tendría que arrancar digo yo. No sé.

- CH: Y qué mejor momento y mejor lugar.

- CELIA: No, hombre. Es tristísima la Navidad, este año va a ser tremenda. Este año va a ser mejor no tener ni pino, pero bueno.

- CH: Pero para ella digo que qué mejor lugar que TVE que ella siempre ha dicho que es su casa.

- CELIA: Sí, sí, claro.

- CH: De momento ha pasado poco tiempo, seis meses.

- CELIA: Qué sí, pero ya que se me escapa mi hermana Amalia y me deja tirada.

- CH: Creo que la que ha hecho posible ha sido Susana Urribarri.

- CELIA: No tengo ni idea. En esos temas no tengo ni idea, no puedo decirte nada porque me he enterado hace días, que me lo comentó Ana. Hoy ha salido, pero no me saquéis más, please, que me da vergüenza.

- CH: Si sales guapísima como Ana.

- CELIA: Sí, guapísima... Ana está tratando de sobrellevar todo, que es muy difícil y no creo que lo superemos nunca, pero bueno. Tiene que acostumbrarse a vivir de otra forma.

- CH: Tenemos muchas ganas de verla y no la vemos.

- CELIA: No sale. Es que no sale de casa. Fue a un retiro y menos mal que no ha venido. Le dije venta a comer con nosotras y me dijo no, que seguramente haya prensa. Se ha quedado en casa.

- CH: Bueno, pues dile que tenemos muchas ganas de verla y lo va a hacer fenomenal el día 31.

- CELIA: Eso seguro que sí porque es una profesional.