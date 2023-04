Celia García Obregón confiesa que no tiene "ni idea" de si su sobrina se llama Ana Lequio Obregón

MADRID, 4 (CHANCE)

La expectación en torno a la paternidad de la hija recién nacida de Ana Obregón es máxima desde que el portal 'Informalia' publicó en exclusiva este fin de semana que la pequeña se llamaría Ana Lequio Obregón, siendo Ana Lequio un nombre compuesto y Obregón el primer apellido de la niña.

Una sorprendente noticia sobre la que la bióloga no se ha pronunciado públicamente, lo que no ha hecho más que aumentar las especulaciones acerca de que no se trataría de su hija sino de su nieta, concebida con esperma de su hijo Aless Lequio, que nunca ocultó su deseo de convertirse en padre cuando tuviese 30 años. Precisamente la edad que habría cumplido en junio de 2022, cuando la madre gestante se quedó embarazada de la pequeña, que sería la manera de Ana de cumplir el tercer gran sueño del joven.

¿Los otros dos? Crear su propia Fundación para luchar contra el cáncer -algo que la presentadora puso en marcha hace unos meses- y publicar su libro, 'El chico de las Musarañas', que su madre se ha encargado de terminar por él -no pudo concluirlo antes de fallecer- y que se publicará el próximo 19 de abril.

Especulaciones sobre las que le hemos preguntado a Celia García Obregón que, huyendo de la presión mediática que han sufrido desde que trascendió que Ana había sido madre de una niña en Miami, se ha ido de viaje para descansar esta Semana Santa. "No me voy a Estados Unidos, me voy a Mallorca" ha aclarado entre sonrisas en declaraciones exclusivas a Europa Press, asegurando que no tiene previsto conocer a la pequeña hasta que viaje a España con su hermana.

"Las dos están muy bien y Ana está feliz" ha confesado, reconociendo que no le ha contado nada sobre el revuelo que se ha formado en nuestro país con su maternidad: "No quiero ver la tele ni oír la radio. No hago más que ver series porque no me gusta" ha explicado, sin disimular su disgusto por el debate que se ha generado en torno a su hermana y la paternidad de su sobrina recién nacida.

Respecto al nombre de Ana Lequio Obregón de la pequeña, Celia se muestra tajante y, dejando claro no tiene "ni idea" y que lo único que sabe es que "se llama Ana", asegura que "si lo supiera no te lo diría". "Te lo juro que no lo sé. Te prometo que no tengo ni idea" ha insistido, revelando que es algo que preguntará a su hermana "porque hablo todos los días con ella".

Además, Celia ha desmentido las informaciones que apuntan a que Boris Izaguirre habría visitado a la bióloga -"No hombre no, que yo sepa no"- y las que aseguran que su hija, Celia Vega-Penichet -una de las personas más cercanas a Aless- vive en Miami y estaría en estos momentos con Ana y con la bebé: "No, ahora no vive en Miami. Ella trabaja aquí".