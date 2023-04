Celia García Obregón desmiente que haya mala relación con Lequio y nos confirma que no viajará a Miami

MADRID, 1 (CHANCE)

Desde que el miércoles conociéramos -gracias a la portada de la revista ¡HOLA!- que Ana García Obregón se ha convertido en madre de nuevo a los 68 años por gestación subrogada en Miami, no han dejado de cesar diferentes informaciones al respecto. Cómo ha sido concebida la bebé, si es cierto que solo conocían la información sus hermanas y Alessandro, quién lo ha filtrado a la prensa... muchas preguntas y, de momento, pocas respuestas.

La protagonista no ha hablado todavía y todo lo que se ha planteado al respecto son especulaciones, pero este sábado, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con la hermana de la actriz, Celia García Obregón y, muy amablemente a pesar del cansancio por la polémica que se ha generado, nos ha sacado de dudas.

Le hemos preguntado a Celia una de las cuestiones de las que más se está hablando: ¿la recién nacida es deseo de Aless o ha sido de Ana Obregón? y nos ha respondido con ambigüedad, pero entre líneas, entendemos que muy pronto sabremos la verdad: "eso ya lo veréis, eso ya se verá, yo no digo nada" y nos asegura que su hermana nos sacará de dudas: "eso ya lo veréis, eso ya se verá, yo no digo nada".

Celia también ha desmentido que haya mala relación con Alessandro Lequio -tal y como se ha asegurado esta semana al ver al colaborador un tanto molesto por la exclusiva que ha dado la revista- confesando que todo "está fenomenal" y que "es una monada de persona".

En cuanto a las personas que eran conocedoras de esta noticia, Celia zanja el tema desvelando que "lo sabíamos Amalia, Alessandro y yo" y que sus hermanos "se enteraron cuando ana me dijo que le habían pillado, el lunes por la noche, de hecho, me mandó las fotos cuando que le reenviaron a ella y me dijo 'Celia, por fi, mañana por la mañana en la oficina habla con Juanchi y Javi y diles esto, no quiero que se enteren por una revista'".

Defendiendo a su hermano Javier tras decir que él también conocía la noticia, Celia nos ha explicado que "al pobre le han pillado, y cuando no estás acostumbrado a hablar en estos medios, estás tan nervioso que sueltas lo que sea por cortar el rollo e irte".

La hermana de la presentadora de televisión nos ha confirmado que "no" va a viajar a Miami porque su hermana "se va a quedar allí" y que "ya conocemos" a la bebé porque suelen hacer muchas videollamadas. Una vez más, Celia ha expresado su hartazgo ante el bombo que se le ha dado a la noticia: "comprendo vuestro trabajo y me da mucha pena salir corriendo, pero es que no hay nada qué decir, al revés, lo que hay que decir es que no se hable más. Con todo lo que está cayendo que de lo único que se hable sea de eso, es de coña".