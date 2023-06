Celia García Obregón desvela que Ana Sandra se parece a Aless Lequio: "Es una muñequita, una bendición"

MADRID, 1 (CHANCE)

24 horas después de la llegada a España de Ana Obregón y su nieta Ana Sandra, cada vez son más los detalles que conocemos de cómo es la pequeña y de lo feliz que está la bióloga de estar por fin en casa con la hija de su hijo Aless, que le ha devuelto la sonrisa y las ganas de vivir y con la que comienza una nueva etapa repleta de ilusión en Madrid después de dos meses en Miami.

En esta ocasión ha sido una de las hermanas de la actriz, Celia García Obregón -en muletas después de romperse el menisco- la que ha revelado qué tal están Ana y la niña, sin escatimar en piropos para el nuevo y deseado miembro de la familia.

"La niña es una monada y nada, estamos muy contentos. Es una monada, una brujita maravillosa y la primera noche en España ha sido fantástica. Ayer estuve mucho tiempo con ella y es una muñeca, una bendición de niña" ha confesado orgullosa, revelando con una sonrisa que la bebé "se parece a Aless". "Es una muñequita" asegura.

Sobre cómo se encuentra su hermana, Celia afirma que aunque "cansada, está fantástica y feliz". "Hacía cuatro años que no la veía tan feliz" reconoce, pidiendo a los medios de comunicación que la dejemos "que vaya a su bola porque todavía está muy... le a un poco de cosa". "Está descansando, adaptándose a este horario y no sé cuando la veréis" ha explicado.

Tan amable con la prensa como de costumbre, aunque explica que no le gusta salir en televisión porque le da mucha vergüenza, la empresaria ha dejado claro que tanto ella como el resto de su familia sabían que Ana llegaba este miércoles con Ana Sandra. Sin entrar en las declaraciones de Alessandro Lequio asegurando que no tenía ni idea del regreso de la presentadora con su nieta, Celia confiesa "que no tengo ni idea de lo que pasa entre ellos". "No he hablado de Alessandro con ella. He hablado de la niña que es una muñeca y no sé si confía en que venga a visitarlas" ha reconocido.

Además, la hermana de Ana ha salido al paso de las críticas recibidas por la bióloga y, asegurando que "se ha asesorado fenomenal y está perfectamente todo" con la niña y su situación legal. ¿Su postura en estos momentos? "Hemos decidido no ver la tele. Veo serie de Netflix fundamentalmente porque la verdad es que no entiendo. Hay un lema que dice 'vive y deja vivir' y es lo que me encantaría. Vivir y dejar vivir".