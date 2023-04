Celia García Obregón se pronuncia sobre el libro de Aless Lequio: "Conoceréis un poquito más a Aless y a Ana"

MADRID, 18 (CHANCE)

La expectación es máxima a tan solo 24 horas del lanzamiento de 'El chico de las musarañas', el libro que comenzó a escribir Aless Lequio y que, tras su fallecimiento, ha culminado Ana Obregón. Un relato que se prevé desgarrador, en el que la presentadora describiría los durísimos momentos que vivió tras el fallecimiento de su hijo, y que culminaría con un canto a la vida por parte de la bióloga tras el nacimiento de su nieta Ana Sandra Lequio el pasado 20 de marzo en Miami.

A pesar de que todo son especulaciones y por el momento no se ha filtrado ni una sola línea del libro, la editorial del mismo, HarperCollins, ya ha emitido una nota de prensa revelando que los textos de Aless se han respetado integramente y ocupan de la página 159 a la 231, desmintiendo así las informaciones que apuntaban a que el joven tan solo habría escrito una especie de diario inconexo que rondaría la veintena de páginas.

Ahora es Celia García Obregón la que se pronuncia sobre la inminente llegada a las librerías de 'El chico de las Musarañas', confesando que toda la familia está "muy ilusionada" porque uno de los sueños de su hermana y de su sobrino Aless se haga por fin realidad: "Totalmente. Ha sido muy largo. Lleva escribiéndolo mucho tiempo y así conocéis un poquito más a Aless y también a Ana" ha desvelado, dejando entrever que ella ya lo ha leído pero sin adelantar nada de su contenido.

A pesar de que habla "todos los días" con la bióloga y nos cuenta que está "maravillosa" y encantada con la pequeña Ana Sandra -que en dos días cumplirá su primer mes de vida- Celia asegura que no tiene "ni idea" de cuándo regresarán a España ni si su hermana piensa convocar a los medios de comunicación para presentar su libro y hablar del nacimiento de su nieta: "No lo sé, no tengo ni idea, no te puedo decir nada".

Al margen de las críticas que ha recibido Ana en las últimas semanas, la empresaria opina que "cada uno juzgue lo que le dé la gana". "Yo no veo la tele y prefiero disfrutar de este momento de felicidad que tiene ella, que quieres que te diga" añade huyendo de polémicas.

Con una sonrisa, Celia confiesa que "la niña es una monada, una monada". "Tengo ganas de verla y achucharla, pero no vamos a ir nadie de la familia a verlas. Prefiero que ella venga. Ahora está ella muy tranquila allí y mira, más líos no" nos ha explicado.

Sobre Alessandro Lequio, cuya postura es mantenerse al margen del nacimiento de su nieta y de la publicación del libro póstumo de Aless, Celia no ha dudado en aplaudir su decisión ya que, como confiesa, "le quiero mucho y me parece muy bien todo lo que haga".

Precisamente el italiano se ha convertido en noticia por desmentir en 'El programa de Ana Rosa' que Ana le haya pedido el traje de cristianar de los Borbón -que custodia su familia y con el que se bautizó su hijo- para bautizar a Ana Sandra como se ha especulado en los últimos días. Un asunto sobre el que la hermana de la presentadora, entre risas y aspavientos -"¡Y la comunión!" ha bromeado- ha arrojado algo de luz asegurando que "ese es el traje de todos los nietos de mis padres. El que usó Aless es el que usaron todos". ¿Hablamos entonces de dos trajes de cristianar distintos? Como reconoce, "no tengo ni idea. Me voy".