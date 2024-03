Celia García Obregón revela que Ana Sandra "es el vivo retrato de Aless. Es una monada"

MADRID, 20 (CHANCE)

Este miércoles 20 de marzo es un día muy especial para Ana Obregón. Su nieta Ana Sandra cumple un año y, como no podría ser de otra manera tratándose de una fecha tan señalada -ya que el nacimiento de la pequeña supuso también su propio renacer- ha organizado una fiesta en su casa de La Moraleja para que la niña sople la vela de su tarta acompañada por su familia más cercana e íntimos amigos como Susana Uribarri o Raúl Castillo.

Una de las invitadas que no se perderán el cumpleaños por nada del mundo, la orgullosa tía de Anita, Celia García Obregón, que con la amabilidad que la caracteriza ha atendido a las cámaras de Europa Press y, reconociendo que todos están enamorados de la pequeña, ha revelado a quién se parece la bebé y cómo está su hermana en este día tan señalado.

"Un añito ya. Ana está feliz. De verdad que ha renacido" ha asegurado, confirmando que la celebración será íntima y muy familiar: "Vamos los hermanos que estamos, porque dos están de viaje, los padrinos y los sobrinos que puedan porque tienen que trabajar y es a las cinco de la tarde. Un día precioso, precioso" ha apuntado sonriente.

"Anita es una muñeca. Es el vivo retrato de Aless. Es acojonante, de verdad, pero igual. No solamente gestos sino que además físicamente se parece un montón" ha desvelado, asegurando que es "una monada" que ha cambiado completamente la vida a la presentadora. Lo más especial de este año, como confiesa, "todo, cada día. La veo todos los días y cada día es un buen invento". "Es súper cariñosa, muy divertida y muy grande, porque para la edad que tiene está gigante. Se me cae la baba" ha afirmado con una sonrisa.

El cumpleaños de la pequeña no es el único que han celebrado en los últimos días, ya que este lunes 18 de marzo Ana cumplió 69 años. Y como nos ha contado Celia, "lo celebramos en familia. Comimos las hermanas, soplamos velas que hacía cinco años o desde 2018 que no soplaba vela y, nada, nos tomamos una tartita muy rica. Y nada, muy bien".

Respecto a las informaciones que apuntan a que Alessandro Lequio no asistirá al cumpleaños Celia se muestra cauta y no ha dudado en tenderle la mano una vez más. "Está invitado. No sabemos si vendrá. Hombre, están invitados toda la familia. Si él puede, por sus compromisos pues vendrá y si no puede, pues no vendrá. La verá otro día, seguramente" ha afirmado, dejando entreever que el italiano ya conocería a la pequeña Anita.