MADRID, 23 (CHANCE)

Con Aless Lequio aún muy presente en sus vidas, la familia de Ana Obregón sigue adelante recordando al hijo de la actriz con la gran sonirsa y la actitud positiva que le caracteriaba. En esta ocasión pudimos hablar con la sobrina de Ana Obregón, Celia Vega Penichet, que se derritió en elogios hacia su primo con el que tenía una relación muy especial. De lo más relajada y feliz, la joven prefirió no comentar nada sobre la reciente cancelación de su boda con Julio Jiménez-Blanco a pocas semanas del gran día."Mi compañero de todo, de batalla, de vida, de todo... Una perosna maravillosa y un absoluto crack. Luchó hasta ele final en un contexto tan difícil, luchó como un campeón" nos reconocía la hija de Celia García Obregón mientras disfrutaba del Club de Campo Villa de Madrid. Muy cerca de su tía Ana a pesar de las distancia que las separa ahora, la joven consefó que ha podido visitarla en Miami donde ha conocido a la pequeña Ana Sandra: "Estuve en Miami y la estuve viendo, es una absouta princesa, una monada".Muy discreta con su vida y la de toda su familia, la joven prefirió no confirmar si será ella la que madrina de pequeña Ana: "No os puedo decir nadad, pero me encantaría, por supuesto". Consciente de todo lo que se está diciendo sobre su tía tras la decisión de hacer realidad el sueño de su primo Aless de ser papá, la joven se muestra dolida: "Cada uno puede pensar lo que quiera, pero sí que duelen, a mí y a toda la familia, toda la gnete que quiere a Ana". A pesar del distanciamiento aparente que se ha producido entre Ana Obregón y Alessandro Lequio por la llegada de a pequeña Ana Sandra, Celia confiesa que para ella el colaborador de televisión es alguien muy importante,, un miembro más de su familia: "Por supuesto, es mi tío Alessandro, todo fenomenal, todo muy bien".