Celia Villalobos, Hija Predilecta de Málaga: "Me siento orgullosa de haberme dedicado toda la vida a la política"

MÁLAGA, 29 (EUROPA PRESS)

La exalcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, ha recibido este viernes la Medalla de la Ciudad y ha sido nombrada Hija Predilecta en un acto en el que ha dicho sentirse "orgullosa" de haberse dedicado "toda la vida" a la política, algo que ha asegurado es "no es un juego, porque estamos hablando del futuro y presente de los ciudadanos y es una tarea increíblemente importante".

El acto ha estado presidido por el alcalde, Francisco de la Torre, y ha contado con la asistencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el coordinador general del PP y presidente de la formación en Málaga, Elías Bendodo; la consejera de Economía, Carolina España; y el presidente de la Diputación, Francisco Salado, entre otros.

Villalobos ha dicho que le gustaría volver a ver "ese concepto clásico de lo que es la política" como servicio público. "Estoy hasta las narices de los tuiter, de los no tuiter, que la política no es eso, es una cosa muy seria y volverá a ser seria en este país porque es lo único que resuelve problemas y para eso estamos", ha manifestado.

Ha señalado que ha tenido "muchas" renuncias familiares; aunque ha indicado: "Nunca lo he dicho porque siempre he puesto por delante que nadie pudiera pensar que Celia estaba invitando a alguna mujer a que no diera el paso". "Hace falta muchas mujeres en política", ha aseverado Villalobos, que fue la primera mujer alcaldesa de Málaga y ha apuntado que eso es "lo mejor que te puede pasar, ver cómo puedes hacer un proyecto para que tu ciudad avance".

Esta distinción reconoce su trayectoria profesional, su dedicación plena y su capacidad de trabajo durante su mandato como alcaldesa, así como su labor constante por llevar el nombre de Málaga a lo más alto en cada una de las intervenciones en medios de comunicación, debates, tertulias y programas de reconocido renombre a nivel nacional.

La exalcaldesa ha comentado que cuando la llamaron para decirle que le iban a dar esta medalla pensó "qué raro, no suele pasar y dije: me están invitando a que me vaya, porque se están equivocando; o es que por fin la sociedad empieza a reconocer el trabajo de muchos políticos horrados y trabajadores, entregados a sus tareas y si es en la persona de Celia Villalobos lo agradezco de corazón".

Para Villalobos, su primera corporación fue "muy especial", recordando no solo a los concejales de su partido, sino a los que fueron portavoces de los otros, como Eduardo Martín Toval (PSOE) y Antonio Romero (IU). Ha señalado que hubo consenso, algo de lo que se ha reconocido "defensora a ultranza" no solo en minoría, ya que considera "muy peligroso" confundir mayoría absoluta con "verdades absolutas".

Ha asegurado que los que estuvieron con ella en aquellos mandatos "que ahora son muy importantes" son "personas de consenso", punto en el que ha dicho sentirse "muy orgullosa" de Bendodo, presente en el acto, "porque el partido era un follón durante años hasta que llegó y con consenso hizo que funcionara y tuviera opciones diferentes".

También el presidente de la Junta, igualmente presente en el acto, del que ha dicho "sigue siendo el mismo concejal de 25 años, con esa misma línea de humildad, de consenso, de búsqueda de soluciones positivas para todos". También ha tenido palabras para compañeros de corporación que ya han fallecido, como Antonio Garrido Moraga.

A su familia le ha dicho "gracias por haberme aguantado y las enormes soledades que hemos tenido" y ha asegurado que se siente "orgullosa de ser malagueña, de ser andaluza y española": "Llevo a Málaga en mi alma". "Al final, no sé cuándo será, espero que muy tarde, puedo decir gracias a la vida que me ha dado tanto", ha señalado.

HONOR DOBLE

En declaraciones a los periodistas, Villalobos ha resaltado que este homenaje es "un honor doble" porque "estoy viva" y porque "lo han apoyado todos los grupos políticos del Ayuntamiento". "A los políticos en España los enterramos muy bien. Cuando se mueren, le damos los premios. Agradezco esto profundamente a todos", ha indicado.

Con respecto a la capital, ha asegurado que la ciudad "ha cambiado mejor" y que en la actualidad es "una maravilla" porque "es de las ciudades que mejor han evolucionado y que mejor refleja la sociedad mundial".

"Hoy es una ciudad moderna, actual y dinámica", ha celebrado, tras concluir que por las calles de la capital "siempre camina como ciudadana". "Noto que la gente me quiere y eso a mí me da la vida", ha concluido.

De la Torre, por su parte, ha asegurado que es un homenaje "totalmente justificado" y ha recordado el esfuerzo de las corporaciones presididas por Villalobos, en las que él era concejal "para que Málaga pegara un impulso"; asegurando que fueron años "con mucho trabajo de acuerdo y consenso con los vecinos y Celia sabía estar, sabía crear el clima adecuado".

Ha manifestado que Villalobos siempre ha supuesto un "estímulo" para él para mantener el legado de aquellos mandatos y para llevar a Málaga "lo más lejos posible". "Me siento muy feliz de que hoy tengamos este momento de entregarte la medalla y nombrarse hija predilecta, hija especialmente querida por Málaga, porque tú has querido y quieres a Málaga", ha dicho.

Los portavoces de los grupos municipales del PP, Elisa Pérez de Siles; de Cs, Noelia Losada; de Unidas Podemos, Remedios Ramos; y del PSOE, Daniel Pérez, han coincidido en su gran aportación, en que durante su primer mandato "se sentaron las bases de la Málaga de hoy" y en que los representantes de los partidos políticos entonces supieron "construir puentes" e hicieron una política de "mano tendida".

También han destacado que fue la primera mujer alcaldesa de Málaga con lo que "rompió un techo de cristal" y "derribó barreras", subrayando que fue "ejemplo" y supo entender a los vecinos y siempre se movió "a pie de calle".

"Ella sabía que María quería un banco en su plaza", ha dicho la instructora del expediente, la edil Teresa Porras, quien ha asegurado que Villalobos fue "una alcaldesa con las ideas claras y fijación en el avance de su ciudad", recordando que "llegó a decirle al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, de su partido, que no se presentaría a la Alcaldía en 1999 si no llegaba el AVE", infraestructura que ese mismo año comenzó a impulsarse.

SU TRAYECTORIA

Celia Villalobos Talero nació en Málaga un 18 de abril de 1949. Sus comienzos políticos fueron desde bien joven, donde fue militante en el PCE de Málaga. La expolítica ha sido diputada en el Congreso por la provincia de Málaga durante diez legislaturas, ha mantenido diversos cargos públicos, como portavoz adjunta en la Cámara Baja, Presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, entre otros.

Ya en los años 90, forma parte de la ejecutiva del PP de la mano de José María Aznar junto con un nutrido grupo de mujeres que le daría aires renovados al partido. En 1994 fue eurodiputada, cargo que mantuvo durante un año dejándolo para dedicarse a la política municipal.

En 1995, Villalobos, como candidata por el PP, ganó las elecciones municipales y la Alcaldía de Málaga, con 15 concejalías, quedándose a una de obtener la mayoría absoluta. Durante su mandato sentó las bases de la transformación de la ciudad.

Entre sus destacados trabajos está el nuevo PGOU, el inicio de infraestructuras como el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, el Palacio de Ferias y Congresos, el túnel de la Alcazaba o el impulso del Festival de Cine Español.

En el año 2000 abandonaba la alcaldía de Málaga para formar parte del Gobierno de España, asumiendo el cargo de regidor de la ciudad, Francisco de la Torre. Ese mismo año es nombrada ministra de Sanidad y Consumo formando parte de la ejecutiva de José María Aznar. En 2011 Mariano Rajoy la propone vicepresidenta del Congreso de los Diputados y tras su dilatada carrera política, el 20 de febrero de 2019 decide abandonar la política activa.