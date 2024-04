Cellnex abre la puerta a una consolidación de torreras en España tras los movimiento en el sector telco

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Cellnex, Marco Patuano, ha abierto la posibilidad a una consolidación en el sector de las torreras en España tras los últimos movimientos en el sector de las telecomunicaciones en el país, como el nacimiento de Masorange a finales del mes pasado tras la fusión de Orange y MásMóvil.

En un encuentro con la prensa previo a la junta general de accionistas de este viernes, el directivo ha explicado que debido a esta fusión, el número de redes pasará de cuatro a tres y que en España hay cuatro grandes empresas de torres de telecomunicación, en concreto, Cellnex, Totem, Vantage y American Tower.

"Lo que pasará seguramente en España es que Masorange, de tener dos redes (la de Orange y la de MásMóvil), mañana tendrá una. Pasamos de un mercado que tenía cuatro redes a un mercado que tendrá tres redes (...) Entonces, en un mercado que se va consolidando por el lado de los operadores, yo imagino que también lo hará por el lado de las empresa de torres. Necesariamente, vamos en esa dirección", ha destacado Patuano.

"La dirección tiene que ser la dirección también de homogeneización de las infraestructuras pasivas con las infraestructuras activas. ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se hace? Esa es una muy buena pregunta", ha añadido.

En esa línea, ha opinado que si esa consolidación se produce este año o el año que viene "no cambiará mucho el ambiente", debido a que los horizontes de planificación operativa de las torreras son a muy largo plazo.

POSIBLE VENTA DE ACTIVOS EN AUSTRIA

En cuanto a la posibilidad de que Cellnex venda sus activos en Austria, Patuano ha destacado que solo se desprenderán de ellos si reciben ofertas con un "precio adecuado".

"No estamos desesperados (...) y si el precio no es el adecuado no venderemos", ha añadido antes de explicar que la compañía espera que las primeras ofertas no vinculantes sobre sus activos en Austria lleguen a mediados de mayo.

Al ser preguntado sobre si ya se han realizado acercamientos, como por ejemplo de la filial de torres de telecomunicaciones de la operadora saudí STC, denominada Tawal y que se fusionará con Latis después de que el fondo soberano del país (PIF) tomase una participación mayoritaria de Tawal, Patuano se ha limitado a remarcar la buena relación de Cellnex con Tawal y ha recalcado que las ofertas no vinculantes se esperan para mayo.

Asimismo, la empresa ya había anunciado que, en caso de que se lleve a cabo esta operación, prodría considerarse una distribución o una recompra anticipada de acciones, una iniciativa que estará sujeta al apalancamiento y la calificación crediticia.

REFINANCIACIÓN DE PARTE DE LA DEUDA

En cuanto a la deuda de Cellnex, que actualmente se sitúa en 17.300 millones de euros, el 76% de la misma se encuentra a tipo fijo y el resto en modalidad variable.

Sobre ello, Patuano ha destacado que la deuda con vencimiento en 2024 ya ha sido repagada y que del 24% que está en modalidad variable la compañía negociará pasar alrededor de un tercio de la misma (entre 1.300 y 1.400 millones de euros, aproximadamente) a tipo fijo.