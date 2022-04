Cellnex ingresa 828 millones (+64%) hasta marzo y aumenta más de un 65% Ebitda y cash-flow

El resultado neto fue negativo en 93 millones por el proceso de compras

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

Cellnex cerró el primer trimestre con una facturación de 828 millones de euros, lo que supone un 64% interanual más, un Ebitda ajustado de 634 millones (+66%) y un cash-flow de 300 millones (+67%), según ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado neto del periodo registró unas pérdidas de 93 millones de euros, frente a los 43 millones de un año atrás, por el efecto de las mayores amortizaciones (+75%) y costes financieros (+58%) asociados al proceso sostenido de adquisiciones e integraciones y la consiguiente ampliación de perímetro.

El CEO de Cellnex, Tobias Martinez, ha destacado el crecimiento orgánico de la empresa durante el primer trimestre del año "que muestra la fortaleza" del negocio, y ha subrayado que los crecimientos registrados tendrán un efecto arrastre durante 2022 que ha calificado de importante.

De su lado, el director financiero de Cellnex, José Manuel Aisa, ha mostrado su satisfacción por "un nuevo trimestre de crecimiento", en declaraciones a Europa Press este miércoles.

Ha recordado que las pérdidas "están absolutamente en línea" con el plan de inversiones previsto por la empresa y que la compañía cuenta con 8.000 millones de euros para continuar destinando a nuevas adquisiciones.

Ha destacado también la emisión de bonos por valor de 1.000 millones de dólares cerrada en marzo, con vencimiento en abril de 2026 y un cupón del 2,25%.

LÍNEAS DE NEGOCIO

Por líneas de negocio, el 90% de los ingresos procedieron de los Servicios de Infraestructuras para operadores de Telecomunicaciones móviles, con un incremento interanual del 76%.

La actividad de infraestructuras de radiodifusión aportó un 7% de los ingresos; mientras que la de redes de seguridad y emergencia y soluciones para la gestión inteligente de infraestructuras urbanas (IoT y Smart cities) aportó un 3% de los ingresos.

A cierre de marzo, la empresa contaba con un total de 102.712 emplazamientos operativos, a los que se suman 5.815 nodos DAS y Small Cells, con un crecimiento orgánico del 6,5%.

La deuda neta de Cellnex, excluyendo los pasivos por arrendamientos, alcanza los 13.600 millones de euros en abril, el 86% de la cual referenciada a tipo fijo.

La empresa tiene un acceso a liquidez inmediata de 7.800 millones de euros, y las emisiones de Cellnex tienen un rating de Fitch(BBB-) con perspectiva estable, y de S&P, de BB+ con perspectivaestable.

CRECIMIENTO

Hasta abril la compañía ha invertido 2.000 millones de euros, entre los 1.500 millones correspondientes a los nuevos acuerdos en Francia y los 500 millones de los pactos en Portugal, Países Bajos y Reino Unido.

En concreto, ha acordado con Bouygues Telecom la construcción de hasta 2.850 nuevos emplazamientos adicionales hasta 2028, la adquisición de dos Central Offices (Datacenters) y la ampliación del proyecto conjunto de despliegue de fibra óptica a la torre anunciado en 2020.

Asimismo, con Iliad ha acordado el despliegue de hasta 2.000 nuevos emplazamientos adicionales hasta 2028, y con Societé du Grand Paris, dotar de conectividad las nuevas líneas 16 y 17 del metro parisino.

La empresa también ha cerrado acuerdos en Portugal para ampliar la cooperación con MEO y con NOS, y ha cerrado la compra a ONI de 63 emplazamientos.

Por último, ha pactado proyectos para dotar de conectividad la línea ferroviaria London-Brighton en Reino Unido y la red ferroviaria de ProRail en los Países Bajos.

También destaca la ampliación del actual acuerdo de prestación de servicios con el operador británico de telecomunicaciones BT, con un acuerdo de colaboración multidécada que incluye la opción de extenderlo hasta 2040, con una cláusula de 'all or nothing'.