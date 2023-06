Centenares de empleados de mutuas denuncian la situación de "desamparo" que sufren por las Administraciones

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Centenares de trabajadores de las mutuas se han concentrado este jueves frente a la sede de la Secretaría de Estado de Función Pública en Madrid para denunciar la situación de "desamparo" y la "discriminación" que sufren por parte de las Administraciones Públicas, "especialmente, por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública".

Con este llamamiento, CC.OO, UGT y CSIF, los convocantes de la concentración, han denunciado la "falta de soluciones y compromiso" por parte de la patronal AMAT y las direcciones de las mutuas.

Entre los hechos denunciados, los sindicatos han subrayado que sufren límites a su derecho a la negociación colectiva, demoras "eternas" en la aplicación de los incrementos salariales pactados e impedimentos para el desarrollo de avances legislativos en materia de igualdad o teletrabajo.

Además, los trabajadores de las mutuas han criticado el bloqueo de procesos de promoción profesional, lo que impide también la revisión de jornadas y cargas de trabajo adecuadas y mecanismos de previsión social complementaria, y, en definitiva, "una situación enquistada, kafkiana y agravada de discriminación y desatención" hacia los profesionales de las mutuas.

La coordinadora sectorial del sector de seguros de la Federación de Servicios de CCOO, Maika Guerrero, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que están en conversaciones con el Ministerio de Hacienda y Función Pública "de forma continua", a la par que ha afirmado que no les están proponiendo soluciones.

En la misma línea, la responsable del sindicato de mutuas de UGT, Noelia García-Baltasar, ha pedido, de nuevo, una actuación por parte de la Administración Pública, especialmente, por parte del Ministerio de Hacienda, "para recuperar los derechos que les llevan retirando a los trabajadores de las mutuas desde hace 13 años".

Desde UGT han recordado que el sector de mutuas trabaja con una actuación pública, siendo un servicio público "al que más de 18 millones de trabajadores tienen derecho", así como también, han cifrado en 22.000 los trabajadores que están en unas condiciones "ínfimas".

"Ya está bien, son 13 años de recortes sin sentido", ha añadido García-Baltasar, quien ha explicado que han empezado hoy con las movilizaciones, pero que no van a parar hasta que les retornen todos los derechos a los trabajadores de las mutuas.

UGT también ha aclarado que no es una concentración que se pueda politizar, porque "no lo van a consentir", puesto que no le están haciendo esta manifestación "ni a un Gobierno ni a otro", ya que "ningún grupo parlamentario jamás ha querido solucionar los problemas de las mutuas y de la población protegida a la que dan cobertura en materia de Seguridad Social".

Por su lado, el delegado sindical en Asepeyo y Valorian, Manuel Estecha, ha destacado que las mutuas de accidentes de trabajo, además de sufrir las pérdidas de poder adquisitivo de los trabajadores, están viviendo una situación de sobrecarga de trabajo, que está llevando los empleados a situaciones "de estrés y de crisis".

Finalmente, el secretario general de la sección sindical de CSIF Fremap, Florentino del Pozo, ha sentenciado que los trabajadores de las mutuas no pueden negociar su propio convenio porque "la Administración Pública les obliga a negociar lo que ellos quieren", y ha destacado que la gente --en referencia a los asistentes a la manifestación-- "está muy encendida porque no es posible que continúe esta situación".

Del Pozo también ha aclarado que no pueden hablar con el Departamento que dirige María Jesús Montero, considerando "así de cruda" la situación, en la que primero hay negociar con la empresa, mientras que las pautas de negociación colectiva las pone, conforme establece la Ley de Presupuestos, la propia Administración.