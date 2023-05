Centeno (Banco de Portugal) dice que la subida de beneficios de las empresas frena la caída de la inflación

Celebra el descenso interanual de 9 puntos de la inflación en España en mayo: "Va a bajar y está bajando"

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El gobernador del Banco de Portugal, Mario Centeno, ha advertido de que la subida de los beneficios de las empresas, y en menor medida la de los salarios, frena la caída de la inflación en la Eurozona, lo que va a posponer el momento en que el Banco Central Europeo (BCE) cese en la subida de los tipos de interés.

"Un punto porcentual de beneficios más hoy o de salarios que trabe el descenso de la inflación lo vamos a pagar más adelante en el medio plazo todos", ha dicho este martes en un diálogo en la 38 Reunión Cercle d'Economia, que se celebra hasta este miércoles en el Hotel W de Barcelona.

Aun así, ha advertido de que la previsión del BCE es que la inflación "va a bajar y está bajando", algo que es el primero de los retos económicos a afrontar desde esta institución, ha subrayado.

Centeno ha celebrado el dato de inflación conocido este martes en España: en mayo ha recortado nueve décimas su tasa interanual, hasta el 3,2%, su menor nivel desde julio de 2021, debido a la moderación de los precios de los alimentos y al abaratamiento de los carburantes.

"HAY UNA REVERSIÓN DEL SHOCK"

El gobernador ha augurado que el descenso que ya se registra en bienes y energía como el gas se va a comunicar pronto a los precios: "A veces tarda un poco, hay que tener paciencia, pero hay una reversión del 'shock' clara en estos datos".

"Nuestro escenario base tiene una previsión de crecimiento bajo, pero no de recesión", ha añadido Centeno, que ha afirmado que se superará con éxito este episodio si el crecimiento se sostiene y el mercado no laboral no se resiente.

Con todo, ha advertido de que existe el riesgo de que la inflación no vuelva a valores del 2% --el objetivo en la Eurozona-- "lo suficientemente rápido" como para que se cree previsibilidad en la política monetaria.

Preguntado por si el BCE está cayendo en el 'overshooting', ha replicado que "no se puede ver que exista" hoy, aunque ha advertido de que la necesidad de traer predicibilidad a la política monetaria para poder evaluarlo mejor.

BAJAR LA DEUDA

Centeno ha resaltado la buena respuesta económica de los Estados de la UE ante los efectos de la pandemia de Covid-19, que llegó en un momento en que las cuentas estaban equilibradas y los bancos capitalizados, lo que permitió "encontrar soluciones" a esa crisis.

Ante ello, ha mantenido que es el momento de "mantener una racha de reducción de los déficits públicos" y reducir la deuda, en lo que ve la mejor política de sostenibilidad financiera que pueden adoptar los Estados ante las próximas generaciones.

También se ha mostrado partidario de continuar avanzando en la integración europea completando la unión bancaria en la UE, promoviendo el mercado único y la movilidad de empleo, y ha advertido que ello es más fácil de lograr cuando existe "confianza" entre los socios europeos.

EDUCACIÓN EN PORTUGAL

Sobre Portugal, ha destacado la "revolución silenciosa" que ha experimentado el país con la educación, que ha pasado de estar a la cola en los rankings de trabajadores con estudios básicos a liderarlos, gracias a políticas de apoyo a las familias con menos recursos.

También ha resaltado la apuesta por reducir la deuda del país, que crece de forma sostenible gracias, sobre todo, a la inversión y a las exportaciones: desde 2016 cumple sus objetivos presupuestarios, tiene más estabilidad y bancos mejor capitalizados y está en condiciones de recibir más migración.