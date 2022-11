CEOE cuestiona la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre pensiones entre el Gobierno y los agentes sociales

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) estudiará la propuesta sobre la segunda fase de la reforma de pensiones, presentada la tarde del lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero "de entrada" ve difícil llegar a un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, según fuentes patronales consultadas por Europa Press.

La CEOE, al igual que los sindicatos, recibió "por fin una propuesta en firme" este lunes para abordar los dos hitos que quedan pendientes para finalizar el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, relativos a la "Adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación" y "Adecuación de la base máxima de cotización del sistema".

Los empresarios consideran que los planteamientos de la Seguridad Social llegan "tan tarde", a un mes de cumplir los compromisos con Bruselas, que "no se entiende bien el papel de los agentes sociales".

La cartera de José Luis Escrivá llevó a la mesa de diálogo del lunes la propuesta de ampliar progresivamente el periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados, lo que significaría que la pensión se calcularía con los mejores 28 de cotización dentro de un periodo total de 30 años.

La Seguridad Social planteó una mejora en el tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres, así como para los hombres cuya carrera de cotización se haya visto minorada tras tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género.

Las propuestas del Ministerio contemplan, también, un tratamiento especial para las lagunas de cotización del colectivo de autónomos.

En cuanto a la base máxima de las pensiones, el Gobierno ha propuesto a sindicatos y empresarios la posibilidad de vincular su evolución al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC, además de un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050. Esto irá acompañado de un incremento de la pensión máxima, según las mismas fuentes.

La Seguridad Social recuerda que este planteamiento es "un punto de partida, abierto a nuevas aportaciones de la mesa de diálogo social".

Por el momento, CCOO considera "claramente insuficientes" las propuestas presentadas este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y también lamenta su "tardanza" para sentarse a negociar.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha señalado que la extensión del periodo de cálculo "no es una medida necesaria, no genera consenso para su aprobación" y es la única medida que se ha puesto sobre la mesa "que no es una recomendación del Pacto de Toledo".

El dirigente sindical ha recordado que este mismo año se ha terminado de desplegar el acuerdo para ampliar el periodo de cálculo de la pensión hasta los 25 años y considera que lo que procede ahora es analizar el resultado de dicha extensión.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha expresado este martes su rechazo a los planteamientos del Ministerio y considera que Escrivá se ha equivocado en su propuesta.

A mediados de este mes, el ministro avanzó que la segunda fase de las reformas se aprobará mediante un Real Decreto-ley.