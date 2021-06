CEOE obtuvo unas ganancias de 577.000 euros en 2020 y prevé recortarlas un 38,1% en 2021

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) registró un beneficio de 577.000 euros en 2020, cifra que contrasta con los 9,1 millones de euros que obtuvo en 2019, aunque en aquel ejercicio se produjeron ingresos extraordinarios por la devolución de fondos de formación que dispararon las ganancias de la patronal.

Sin contar con dichos fondos, el resultado de la CEOE en 2019 fue de 607.000 euros, ligeramente por encima de los 577.000 euros obtenidos en 2020, un año "complicado", según la patronal, por la crisis desatada por la pandemia.

Con el beneficio de 2020, la organización empresarial suma su cuarto resultado positivo desde el comienzo de la anterior crisis económica (el primero lo obtuvo en 2016, el segundo en 2018 y el tercero en 2019).

La patronal ha resaltado que el resultado de 2020 ha sido posible por el "buen comportamiento" de los ingresos y un "riguroso" control de los gastos, a pesar de haber tenido que incrementar la partida de provisiones ante los problemas en algunas empresas y organizaciones por el efecto de la pandemia.

Así, los ingresos de CEOE en 2020 totalizaron 14,3 millones de euros, frente a unos gastos superiores a los 13,4 millones de euros, lo que arrojó un resultado final de 577.000 euros.

Durante la Asamblea General de la CEOE celebrada este miércoles, se ha destacado la buena salud financiera de la organización, al situarse el fondo de maniobra en 7,3 millones de euros a cierre de 2020.

Los ingresos por cuotas y aportaciones a la CEOE alcanzaron los 12,1 millones de euros en 2020, ligeramente por debajo de lo presupuestado, pero un 4% por encima de 2019, mientras que los gastos totales se han reducido un 2% respecto a lo presupuestado.

Las cuentas de CEOE de 2020 han sido auditadas por Deloitte, que ha constatado que éstas ofrecen una "imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera" de la organización, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio de 2020.

No obstante y como ya ocurrió en 2017, 2018 y 2019, Deloitte ha destacado que la CEOE tiene cedido para su uso y de forma gratuita una serie de inmuebles.

Deloitte considera que por las condiciones de cesión y, en la medida en que uno de los referidos inmuebles está siendo usado por la misma para el desarrollo de sus actividades, tal inmueble debería incluirse en el epígrafe de 'Inmovilizado material y patrimonio' y de 'subvenciones, donaciones y legados recibidos'.

De cara a este año, la CEOE espera registrar un beneficio de 357.000 euros, un 38,1% menos que el obtenido en 2020, con una previsión de ingresos de 15 millones de euros y unos gastos por importe de 14,3 millones de gastos, lo que, descontando los gastos y los ingresos extraordinarios previstos, arroja un resultado positivo estimado de 357.000 euros.

La patronal prevé que los ingresos propios (cuotas y aportaciones) superen los 12,7 millones este año, cifra un 6% superior a la de 2020.

COMPROMISO CON EL CÓDIGO ÉTICO PARA SER MIEMBRO DE CEOE

Durante la Asamblea de CEOE se ha aprobado la memoria de actividades de 2020, así como las cuentas de 2020 y el presupuesto de 2021.

Asimismo, se ha informado de que se ha reformado el artículo 2 de los Estatutos de CEOE, en el que se determinan los requisitos para quienes soliciten ser miembros de la patronal de pleno derecho.

Actualmente, el artículo recoge que se debe incorporar una copia de los Estatutos de las organizaciones empresariales que soliciten su ingreso y que deben reflejar su carácter de voluntariedad, la descripción de la asociación y el número de miembros que la incorporan.

Con la modificación propuesta, se añade que las organizaciones que soliciten entrar deberán incluir su compromiso con el Código Ético y de Buen Gobierno de CEOE, así como un compromiso de confidencialidad, "que es clave para el buen funcionamiento de la confederación".

Durante la Asamblea, se ha destacado que también se va a pedir que los Presupuestos de quienes soliciten ser miembros estén a disposición de CEOE y recomiendan que estas cuentas estén debidamente auditadas.

Además, se ha propuesto modificar también la permanencia en CEOE. Antes de la modificación, la permanencia era de al menos durante el mandato en curso, hecho que provocaba "una dificultad añadida en la labor de captación".

"No debemos olvidar que nos regimos por un principio de voluntariedad, por lo que si un miembro decide darse de baja, no es razonable que permanezca en un club si no quiere", ha apuntado una de las miembros de la Asamblea.