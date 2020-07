CEOE pide intensificar medidas a empresas ante su "dramática" situación y prevé caída de PIB del 10% este año

Avisa del riesgo de la desvinculación de costes laborales y coyuntura económica para la recuperación

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La Confederación Empresarial de Organizaciones Empresariales (CEOE) cree que el desplome histórico del 18,5% del PIB en el segundo trimestre es "puntual" por la crisis del Covid y no se puede comparar con crisis anteriores, si bien cree que es compatible con su previsión de una caída de la economía superior al 10% este año, por lo que pide intensificar las medidas de apoyo a las empresas ante su "dramática situación" y para poder "normalizar" la actividad económica.

También ve "fundamental" reducir la incertidumbre y mejorar la confianza favoreciendo el clima empresarial, según señala en una nota para valorar los datos de Contabilidad Nacional del segundo trimestre, en la que apunta que los datos evidencian el "fuerte deterioro" de la economía española debido al impacto en la actividad y en el empleo de la crisis de la Covid-19.

No obstante, matiza que el desplome del segundo trimestre es "un dato puntual que recoge una situación atípica y, por tanto, no comparable con otras crisis anteriores", aunque subraya que el descenso de la actividad en España es muy superior al registrado en los países del entorno: Zona Euro (-12,1%), Alemania (-10,1%), Francia (-13,8%), Italia (-12,4%).

Según CEOE, este resultado se explica fundamentalmente por las características de la estructura productiva y empresarial en un contexto de mayores medidas de confinamiento y restricción de la actividad, con una "notable" contracción de la actividad en la demanda interna y en el sector exterior, salvo el consumo de las administraciones.

Ante la caída del consumo de hogares (-21,2%) y la inversión empresarial (-22,3%), ve necesario reducir la incertidumbre y mejorar la confianza, favoreciendo el clima empresarial y la capacidad de adaptación de las empresas al nuevo contexto.

Por el lado del sector exterior, destaca el "significativo" descenso de las exportaciones, fundamentalmente en su componente de servicios, muy afectado por el desplome de la entrada de turistas. "El sector exterior debe ser una palanca para la recuperación, como lo ha sido en crisis anteriores, por lo que se deben llevar a cabo aquellas medidas que favorezcan la internacionalización de la economía española y la competitividad", sostiene la patronal.

EL RIESGO DE LA DESVINCULACIÓN DE COSTES LABORALES Y COYUNTURA ECONÓMICA

Por otra parte, apunta que la caída de las horas trabajadas (-21,4% intertrimestral) refleja de manera más clara que otras estadísticas el efecto sobre el empleo de esta crisis, al margen de la situación contractual o administrativa de los trabajadores.

Sorprende, dice CEOE, que, dada la situación del mercado de trabajo, los costes laborales unitarios y la remuneración por asalariado hayan mostrado un crecimiento tan significativo (8,7% y 3,9%, respectivamente), de lo que se deduce que "se puede estar produciendo una desvinculación de los costes laborales en relación a la coyuntura económica".

"Este hecho, de persistir en próximos trimestres, puede suponer un riesgo para la recuperación del empleo y de la actividad", avisa.

Igualmente, ve "preocupante" la contracción sin precedentes del excedente bruto de explotación (-26% interanual), lo que refleja la "dramática" situación de las empresas y las dificultades que están padeciendo.

En este sentido, pide mantener e intensificar las medidas de apoyo al tejido productivo para no poner en riesgo su supervivencia y recuerda que "si no se recuperan las empresas, no es posible que se consiga normalizar la actividad económica".