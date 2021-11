La CEOE pide no precipitarse en aprobar la reforma laboral y pone en duda un pacto de rentas

Ros (UGT de Catalunya) advierte de una "posible crisis de demanda" y pide incrementar salarios

El vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, ha pedido este sábado no precipitarse en aprobar la reforma laboral y ha puesto en duda un pacto de rentas.

Ha participado en la sesión 'Trabajo y ocupación post pandemia' durante la XXVI Trobada d'Economia a S'Agaró (Girona), con el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros; la secretaria de Acción Sindical de CC.OO. de Catalunya, Cristina Torre, y el profesor de la UAM Marcel Jansen.

El pacto de rentas fue apoyado el viernes, en una sesión de la misma Trobada, por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que lo pidió para "capear" el incremento temporal de la inflación con el objetivo de evitar un problema estructural.

Este sábado, Fernández de Mesa ha lamentado que España es el país europeo que más ha sufrido en términos de mercado laboral, por su bajo peso industrial y el gran peso del sector servicios, y porque la mayoría de empresas son "pequeñas y frágiles", y ha pedido no precipitarse en aprobar la reforma laboral.

En declaraciones posteriores a los medios, ha asegurado que las empresas han disminuido un 10% sus márgenes de beneficio por la pandemia, y cree que el aumento de los precios va a ser temporal, por lo que ha pedido ser "prudentes" para que no haya efectos de segunda ronda que generen más inflación.

"Como tengamos una divergencia en la inflación de España respecto a Alemania, vamos a perder mucha competitividad", ha advertido, y ha puesto en duda la necesidad de crear un pacto de rentas porque, precisamente, el aumento de precios es para él un proceso transitorio.

CAMIL ROS

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha advertido de una "posible crisis de demanda", y también ha pedido incrementar los salarios para hacer frente a la inflación.

"La inflación no va solamente contra las empresas, sino también contra los salarios" de los trabajadores, ha dicho después en declaraciones ante los medios, y ha insistido en que no se puede plantear que se congele la inflación sin que los salarios aumenten.

PACTO DE RENTAS Y REFORMA LABORAL

Preguntado por un posible pacto de rentas, ha respondido que las patronales no están centradas en eso: "Si no quieren entrar en la subida del salario mínimo ¡ya me dirán! Si para una empresa subir el salario 15 euros es un problema, que se lo haga mirar".

Ros ve necesario que el debate para acordar una reforma laboral que incluya "elementos de flexibilidad" para mantener y hacer crecer los puestos de trabajo estables, y no facilitar las maneras de contratar más barato.

Ha defendido que, aunque hay que alcanzar el acuerdo para la reforma laboral por responsabilidad, hacerlo ya "no viene de un mes"; ha pedido anteponer el pacto y el diálogo a la confrontación; y ha insistido en que el impacto de algunas reformas laborales ha sido negativo.

Además, ha pedido un acuerdo que mantenga "marcos estables" para la actividad de la empresa y la competitividad, pero que apueste también por los derechos de los trabajadores.

TORRE (CC.OO.) Y JANSEN (UAM)

Torre ha remarcado el "peso reducido" de la industria en la economía española, y ha constatado los niveles de paro y de precariedad, y ha avisado de que los elementos de desigualdad, pobreza laboral y la subida de inflación afectan con mayor fuerza a familias vulnerables, niños y jóvenes.

En declaraciones a los medios, ha pedido renovar las cláusulas de revisión salarial y, aunque la subida de precios puede ser un elemento coyuntural, CC.OO. no apuesta por la moderación salarial, sino por incrementar los salarios y derogar algunos aspectos de la reforma laboral: de lo contrario, puede crecer la conflictividad social.

Para Jansen, "España tiene la responsabilidad histórica de hacer las reformas que están pendientes desde hace mucho tiempo", porque siguen existiendo problemas estructurales en materia de mercado laboral --como precariedad, alta temporalidad y desempleo juvenil-- y no ve sobre la mesa las condiciones para solucionarlos.