CEOE no rechaza "de momento" la propuesta salarial de los sindicatos y se verá con ellos el día 13

Garamendi ve un "error" que CCOO y UGT hicieran pública su propuesta antes de llevarla a la mesa y pide "no radiar" la negociación

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este martes que "de momento" no ha rechazado la propuesta salarial que han realizado CCOO y UGT, con los que la patronal se reunirá el próximo 13 de marzo para abordar este asunto y explorar las posibilidades de alcanzar un nuevo acuerdo de negociación colectiva.

En declaraciones a la prensa durante su asistencia a una jornada sobre comercio electrónico organizada por la patronal financiera Asnef, Garamendi ha precisado que ayer se produjo una reunión interna en CEOE donde hubo distintas opiniones sobre la propuesta sindical.

"Hay cosas con las que podemos estar de acuerdo y otras no (...) El día 13 tenemos la mesa y plantearemos los temas", ha dicho Garamendi, que ha añadido que habrá aportaciones empresariales a la propuesta de CCOO y UGT.

Garamendi ha afirmado que la CEOE "no se ha levantado de la mesa" de esta negociación, como declaró la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y ha apuntado que la patronal estaba esperando una propuesta de los sindicatos desde el pasado 19 de enero.

"De momento no la hemos rechazado", ha remarcado Garamendi, aunque sí ha consideraro un "error" que los sindicatos hicieran pública su propuesta antes de llevarla a la mesa de negociación. "Lo normal es que la hubieran traído a la mesa y no que nos enteremos por la prensa", ha denunciado.

En todo caso, el líder de la CEOE ha pedido "tranquilidad y discreción" y "no radiar" esta negociación con los sindicatos. "Si la radiamos, no saldrá, y si la trabajamos con discreción y lealtad es posible que pueda salir un acuerdo", ha declarado Garamendi.

LA PROPUESTA DE LOS SINDICATOS

En su propuesta, difundida hace unos días, CCOO y UGT piden a CEOE subidas salariales iniciales del 5% para 2022, del 4,5% para 2023 y del 3,75% para 2024, con la inclusión de una cláusula de revisión salarial mixta que atienda tanto al mantenimiento del poder de compra de los salarios como a la situación económica de las empresas, medida por la evolución de su margen de beneficios.

De esta forma, los sindicatos han reformulado su propuesta salarial introduciendo nuevos criterios sobre la cláusula de revisión salarial, que ya no se ligará solo a la evolución de los precios, sino también a la marcha económica de las empresas.

Así, CCOO y UGT proponen que a las subidas salariales iniciales planteadas para cada año del periodo 2022-204 (5%, 4,5% y 3,75%) se les sume un alza adicional por la desviación de la inflación en cada uno de los años del acuerdo.

Además, dicha subida salarial adicional, que se fijará a través de la cláusula de revisión, se vinculará a la información que se obtenga a través del Sistema de Información Económica para la Negociación Colectiva (SIENC) para que la recuperación del poder de compra de los salarios tenga relación con la evolución económica de los sectores a través de "un dato fidedigno".

Según la propuesta sindical, esta cláusula de recuperación salarial operará preferentemente al cierre de cada uno de los años y, en todo caso, serán los propios convenios colectivos los que establezcan otras secuencias de entrada en vigor de la cláusula: al final del ciclo 2022-2024 o una distribución porcentual en ambos tiempos (un porcentaje de la recuperación al final del año y otro al final del ciclo).

Los sindicatos defienden que la negociación con CEOE de este pacto de convenios no puede ir más allá del 1 de mayo, y si no logran acuerdo, han instado al Gobierno a establecer una contribución mínima en el Impuesto sobre Sociedades del 15% o el 20% sobre el total de beneficios, un planteamiento que no ha gustado a CEOE.