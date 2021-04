CEOE urge a intensificar las medidas para minimizar el impacto de la crisis

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha instado a intensificar las medidas para minimizar el impacto de la crisis y generar "un clima favorable" para las empresas, según ha señalado en un comunicado.

Para la patronal, los datos de la EPA del primer trimestre del año evidencian que entre enero y marzo se ha vivido "un periodo para la normalización de la economía española".

El vídeo del día El paro baja en 65.800 personas hasta marzo, su mejor dato en 20 años

Asimismo, ha destacado la caída del número de horas trabajadas y ha apuntado que la tasa de paro "no refleja la gravedad del problema del desempleo", ya que si se considerase la población que no está trabajando por estar en ERTE y a las personas inactivas que teniendo disponibilidad para trabajar no han podido realizar una búsqueda de empleo, la tasa de paro se situaría por encima del 22%.

Por ello, ha afirmado que "urge" impulsar la recuperación de la actividad y acelerar el proceso de vacunación para que se materialice el mayor vigor económico que se espera para la segunda parte del año y contribuya a incrementar los niveles de empleo".

"Los resultados de la EPA del primer trimestre apuntalan un retroceso del proceso de normalización de la actividad y el empleo a comienzos del año, en línea con el escenario de previsiones de CEOE", dice la patronal.

Desde su punto de vista, "esto dificulta extraordinariamente el cumplimiento de los objetivos del Gobierno de crecimiento y creación de empleo para el conjunto del año".

"Hay que recordar que tanto los niveles de empleo como de actividad son claramente inferiores a los existentes hace un año, aun teniendo en cuenta que los ERTE están jugando un papel relevante, evitando un mayor incremento del desempleo", ha subrayado la patronal.

Por lo tanto, cree que se han de intensificar las medidas para minimizar el impacto de la crisis sobre las empresas y generar un clima favorable para las mismas, para poder revertir la destrucción del empleo y aprovechar el mayor vigor económico que se espera para la segunda parte del año.