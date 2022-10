Cepeda llama a diseñar estructuras comunes a nivel internacional para luchar contra el ciberterrorismo

Concluye su gira por Costa Rica, México y República Dominicana en representación de la Unión Interparlamentaria

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El senador español José Cepeda, miembro de la Comisión de Paz y Seguridad Internacional, ha trasladado la necesidad de diseñar estructuras comunes a nivel internacional para promover la lucha contra el ciberterrorismo e impulsar la ciberdefensa y, de esta forma, proteger los derechos humanos de los ciudadanos también en la red de redes.

Cepeda ha hecho hincapié en que es importante definir los "ciberdelitos cometidos por delincuentes" y adaptar las normas nacionales a la realidad actual dentro de cada país. Además, ha asegurado que también se hace necesario diseñar estructuras comunes a nivel internacional que frenen la proliferación de la acción de grupos terroristas que "hoy, con total impunidad, pueden hacer caer las infraestructuras críticas de un país y tumbar a un gobierno en cuestión de horas".

El senador español ha puesto en común el análisis y la evolución de los últimos ciberataques en el mundo y ha expuesto las propuestas que están elaborando desde la organización que representa a todos los parlamentos del mundo y cuyo trabajó se está desarrollando en paralelo con Naciones Unidas para impulsar la futura Convención Mundial de Ciberseguridad prevista para el año 2024.

Cepeda, que ha concluido su gira por Costa Rica, México y República Dominicana representando a la IPU (Interparlamentary Unión), ha trasladado a todos los responsables gubernamentales, parlamentarios y judiciales la importancia de crear agencias nacionales de ciberseguridad en todos los países, dotarlas de personal altamente cualificado e impulsar un espacio común de coordinación continental y regional de forma global.

COMPARTIR BAJO EL AUSPICIO DE LA ONU

Así, bajo el auspicio de Naciones Unidas, se permitiría compartir a todos los servicios de inteligencia la definición de un mapa de infraestructuras críticas como medida de protección y ofrecer una respuesta inmediata en un marco de colaboración estable, que permita prevenir, actuar, investigar y detener la actuación de los ciberataques terroristas en todo el mundo.

"He podido conocer y compartir cómo los ataques a infraestructuras críticas no tan solo generan grandes pérdidas económicas, en el ámbito público y privado, sino que los 'crackers' han puesto en riesgo miles de vidas y sus posibilidades más básicas de subsistencia, inicialmente durante semanas, pero previsiblemente durante meses. Para evitar estas situaciones los gobiernos no pueden ni deben trabajar solos", ha explicado Cepeda.