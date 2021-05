Cepsa, Banco Sabadell, Prosegur y L'Oréal, entre los ganadores de los Premios Cegos con Equipos&Talento 2021

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Cepsa, Banco Sabadell, Prosegur, L'Oréal España, Danone, Altadis, Viewnext, EDP Renovaveis, Seur, Pepsico y Unión de Créditos Inmobiliarios han sido algunas de las empresas premiadas en la xII de los Premios Cegos con Equipos&Talento, que galardona a las buenas prácticas de las empresas en materia de recursos humanos.

El jurado, compuesto por dos profesionales de Cegos, dos de Equipos&Talento y dos representantes de empresas premiadas en la edición anterior, ha sido el encargado de escoger a aquellas organizaciones que apuestan por sus prácticas de RRHH, a fin de generar un cambio organizativa e impulsar el desarrollo de sus profesionales.

Así pues, Cepsa ha sido premiado en la categoría 'Mejores Prácticas en Estrategia y Transformación'(y la distinción 'Smartworking') por su proyecto 'Max Planet' que aúna en un mismo espacio digital una base de conocimiento en materia de recursos humanos, una plataforma de gestión de consultas y un asistente virtual (Max) que aplica la inteligencia artificial en los procesos de recursos humanos. Otros premiados en esta misma categoría han sido Banco Sabadell por 'Smartwork' y Danone por 'Peak Agility'.

En la categoría 'Atracción e Integración del Talento' las empresas premiadas han sido L'Oreal España por 'Generaciones', Altadis por 'Embajadores' y Viewnext por 'Talentia'. EDP Renovaveis por 'MLE Program', Seur por 'Escuela de Operaciones' y Prosegur por 'Inmersión en Innovación' han sido las galardonadas en la categoría 'Mejores Prácticas de Desarrollo y Aprendizaje'.

Por último, la distinción 'Sostenibilidad' ha recaído en L'Oreal España por 'Generaciones', la distinción 'Proyectos Internacionales' ha ido a parar a Pepsico por 'Why you not' y la distinción 'Ecosistemas Aprendizaje' ha galardonado a la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) por 'Aprendizándome'.