Cepsa valora la no prohibición a los vehículos de combustión, pero cree que la solución es el coche eléctrico

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Cepsa, Maarten Wetselaar, ha valorado la decisión de la Unión Europea de dar marcha atrás en la prohibición de los vehículos con motor de combustión interna a partir de 2035, incorporando una excepción para los coches que circulen con combustibles sintéticos -los denominados ecocombustibles-, aunque ha considerado que "la solución más óptima es el coche eléctrico".

En su participación en la jornada 'Wake Up Spain! organizada por 'El Español', Wetselaar defendió la importancia de "no excluir alternativas que sean 'net zero'". No obstante, aseguró que la solución a futuro pasa por el coche eléctrico.

Por otra parte, el consejero delegado de Cepsa afirmó que España debe "aprovechar al máximo" su próxima Presidencia del Consejo de la Unión Europea como una "oportunidad única" para impulsar aún más las energías eólica y solar fotovoltaica, así como para "apostar por las llamadas 'moléculas limpias' como, por ejemplo, el hidrógeno verde".

En este sentido, señaló las bonanzas de un país como España para ser un referente en hidrógeno verde. "Es importante para escalar este negocio, que no debería ser un negocio local, sino un negocio de Europa", dijo.

Asimismo, Wetselaar destacó la inversión de 1.000 millones que la multienergética llevará a cabo en Huelva, en una clara apuesta de que los biocombustibles son "un ejemplo de circularidad".

"Ya estamos produciendo biocombustibles de segunda generación en esa planta pero queremos crear escala", dijo, añadiendo la necesidad de contar con un marco regulatorio a este respecto.

LA VOLATILIDAD EN EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES PERMANECERÁ.

Por otra parte, el consejero delegado de Cepsa vaticinó que la volatilidad en el precio de los combustibles "va a permanecer algunos años en este mercado y va a influir en la economía de forma importante".

En este sentido, consideró que, a pesar de que los precios parecen ahora "un poco más tranquilos", se trata de una tranquilidad "falsa".