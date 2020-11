Cepyme afirma que la extensión de los ERTE solo hasta el 31 de enero crea "demasiada incertidumbre"

Los comerciantes cree que cerrarán hasta el 35% de los establecimientos y los hosteleros cifran en 100.000 los locales que desaparecerán

El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, ha afirmado que la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) solo hasta el 31 de enero y que se negocie después su posible ampliación crea "demasiada incertidumbre".

Así lo ha señalado durante la inauguración de las jornadas 'Adaptar la pyme a una crisis más larga', donde ha recordado que, según el último barómetro realizado por Cepyme, la mayoría de las pymes han visto mermados sus ingresos y más del 40% de ellas los ha reducido en más de la mitad. También ha señalado que "lamentablemente muchas ya no se preguntan si cerrar, sino cuándo hacerlo".

En esta línea, ha puesto de relieve que aunque los ERTE han sido una "buena herramienta" para salir de la situación provocada por la pandemia, "desgraciadamente" la obligación de mantener el empleo seis meses, hace que muchas de las empresas "cuestionen hoy esa utilidad".

Sobre los préstamos ICO, ha señalado que han servido para que las empresas se endeuden más para poder hacer frente a las obligaciones que tenían contraídas con anterioridad "o incluso para poder pagar impuestos". Para Cuerva, se deberían ampliar los periodos de carencia y de amortización.

Asimismo, cree que las moratorias fiscales son "pírricas" para la situación que está atravesando hoy la empresa española. "Necesitamos medidas más ambiciosas", ha apostillado, tras apuntar que la economía española está inmersa en la segunda ola de la epidemia, es de las más castigadas de la Unión Europea y, sin embargo, "las medidas que se aplican no parece que estén alineadas con medidas contundentes como las aplicadas por Alemania".

De hecho, considera que la pequeña y mediana empresa en España recibe "malas noticias", como la subida de impuestos recogida en los Presupuestos, "que son necesarios, pero no que graven más la actividad económica".

"Este no es el plan contundente que necesita la pyme para funcionar", ha denunciado Cuerva, que ha afirmado que el mundo de la pequeña y mediana empresa se está enfrentando a una segunda ola provocada por la pandemia sin "red". "Serán nuestras acciones y decisiones las que puedan, o no, salvar nuestras empresas y este no es el futuro más adecuado para nuestro país", ha dicho.

Por último, ha criticado que el Gobierno no ponga en marcha medidas y que las empresas tengan que ajustarse y buscar soluciones y adaptarse.

HOSTELERÍA Y COMERCIO

Durante la jornada, el presidente de la Confederación Española de Comercio, Pedro Campo, y el de la Hostelería de España, José Luis Yzuel, han puesto de relieve la necesidad de que se aprueben planes específicos para salvar a estos dos sectores.

En concreto, por del lado del comercio, Campo estima que entre un 25% y un 35% de las empresas de este sector cerrarán entre enero y febrero si no se aprueba "un balón de oxígeno" para salvar la campaña de Navidad, que supone hasta el 60% de los ingresos anuales de muchos negocios.

De su lado, Yzuel ha puesto de relieve que unos 100.000 establecimientos hosteleros van a desaparecer. No obstante, cree que los negocios que resistan y salgan de la crisis, lo van a hacer "más pensados y reforzados, van a tener un mercado más limitado de oferta y más oportunidades".

El presidente de la Confederación Española del Comercio ha puesto en valor la importancia del pequeño comercio y ha apuntado que es un sector que se caracteriza por tener una dimensión reducida, pero un mayor peso en el empleo.

"El comercio de proximidad se encuentra en una situación muy delicada, con caídas de facturación que alcanzan en muchos subsectores más del 50% respecto a 2019", ha señalado, tras alertar de que el 15% de los comercios de proximidad que cerraron durante el estado de alarma no han vuelto a abrir.

Para Campo, "el ambiente de incertidumbre en cuanto al empleo y las restricciones en general está provocando una reducción enorme del consumo, la gente está comprando lo imprescindible". Asimismo, ha aprovechado para señalar que el comercio de proximidad se ha demostrado que es "seguro" frente a los contagios.

Desde su punto de vista, se debe potenciar e incentivar la digitalización no solo como canal de venta online e impulsar campañas de concienciación hacia los consumidores para que tengan conciencia de la aportación del sector a España, pero, sobre todo, considera que es necesario aprobar un plan de ayuda "urgente" al comercio.

Por su parte, el presidente de la hostelería de España ha apuntado que el año pasado en agosto el sector tenía unas cifras de 1,8 millones de empleados y ha alertado de que en estos momentos no se han incorporado 350.000 empleos.

Yzuel ha criticado que las autoridades sanitarias "no han tenido ni idea de cómo parar la pandemia" y cree que ha habido una gestión que ha sido "un desastre absoluto".

Así, ve necesario un plan de ayudas "serias", que tenga relación con las pérdidas acumuladas, y ha criticado la "criminalización" del sector como foco de contagios. También ha pedido un plan de rescate "urgente", en línea de las ayudas que se están articulando para la hostelería en otros países de Europa.

De hecho, ha puesto de relieve que la hostelería podría ser "una gran aliada" para frenar la pandemia. "No somos responsables de los contagios", ha remarcado, tras afirmar que el sector "podría ser un gran aliado en la localización de los rastreos".