Cepyme alerta de que 2 millones de pymes se quedan excluidas de las ayudas directas por los requisitos

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha alertado de que dos millones de pymes han quedado excluidas de las ayudas directas aprobadas por el Gobierno por los requisitos sectoriales establecidos, según un análisis realizado por la patronal.

De hecho, la patronal de la pyme, además de la preocupación por los plazos y por la concreción de las cuantías que finalmente recibirán las empresas, considera que la inclusión de pertenencia a CNAEs concretos para dirimir la elegibilidad de las empresas no obedece a ningún patrón que determine la viabilidad de las empresas ni el impacto económico que han sufrido durante la crisis.

El vídeo del día Toni Cantó formará parte de la lista de Ayuso como independiente

También ha señalado que excluye a miles de compañías que también sufren pérdidas debido a las restricciones administrativas aprobadas y que, por tanto, "no pueden optar a compensaciones económicas que ayuden a su viabilidad".

"El requisito sectorial tan solo es uno de los tres grandes requisitos para optar a las ayudas. La otorgación de ayudas directas incluye unos requisitos que dejan fuera a una parte importante del tejido empresarial no solo por la selección de sectores", ha avisado Cepyme.

De hecho, el requisito de la determinación de solvencia a través de la no declaración de pérdidas en 2019 "podría dejar fuera a un gran número de empresas, pese a no ser criterio determinante para conocer la viabilidad de una empresa".

Asimismo, Cepyme ha afirmado que muchas empresas en procesos de expansión suelen declarar pérdidas. Según datos de la Central de Balances del Banco de España, el 33,2% de las empresas registraron números negativos en 2019. De estas, casi la totalidad (96%) eran pymes y nueve de cada diez eran microempresas.

A estos requisitos Cepyme ha apuntado que a estos dos requisitos habría que sumar la acumulación de un 30% de pérdida en 2020 para acceder a estas ayudas.

Por regiones, en Madrid casi el 60% de las empresas no tendrían acceso a estas ayudas, casi el mismo dato que en Cataluña, donde el 56% de las compañías no podrían acceder a estas por no pertenecer a CNAEs específicos.