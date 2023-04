Cepyme calcula una pérdida de 53.100 trabajadores en puestos de baja cualificación por el alza del SMI

Advierte de una ralentización del empleo que refleja el alza de costes que padecen las empresas

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) considera que la caída del empleo en el primer trimestre del año respecto al anterior está relacionada con el alza de costes que padecen las empresas, no sólo en términos de inflación o coste de financiación, sino también derivada de las subidas de cotizaciones sociales y el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI).

Tras la publicación este jueves de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), Cepyme ha mostrado su preocupación ante la brecha que se está dibujando entre empleos de diferente cualificación. Según señalan a través de un comunicado, la pérdida de puestos de baja cualificación de 53.100 ocupados en cómputo trimestral y de 30.300 en términos interanuales puede imputarse al efecto negativo de la subida del SMI en puestos que mayoritariamente se mueven en ese rango salarial.

Las previsiones de Cepyme apuntan a un segundo trimestre en el que se mantendrá el ritmo moderado de creación de empleo. No obstante, ha alertado de que el auge de los fijos discontinuos sigue alterando la comparativa estadística al no computar como desempleados en los registros públicos durante las épocas que no son reclamados por la empresa para trabajar.