La cerámica e industria gasintensiva con ayudas tendrán seis meses más para regularizar el pago a proveedores

VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ampliará en seis meses, hasta los doce, el plazo que tienen las empresas de cerámica y del resto de industrias gasintensivas para poder regularizar su pago a proveedores, de forma que cumplan la ley de subvenciones y no tengan que devolver las ayudas que han recibido por los sobrecostes por la guerra de Ucrania.

Así lo ha anunciado la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, en declaraciones a los medios durante la inauguración de la feria Cevisama.

Torró ha señalado que el Gobierno central es consciente de que la cerámica está afectada directamente por las consecuencias de la guerra de Ucrania y que el Ejecutivo debe "seguir avanzado y dando el máximo apoyo a este sector para que sea competitivo".

La secretaria de Estado ha recordado que el Gobierno de España aprobó una línea de ayudas a la industria gasintensiva dotada de 450 millones de euros que ha beneficiado con 70 millones de euros a 130 empresas de esta industria. El sector tiene actualmente una excepción de seis meses para cumplir la Ley General de Subvenciones y que su pago a proveedores no supere los 60 días.

Torró ha reconocido las "dificultades" para lograrlo al tratarse de un sector exportador y ha indicado que, por ello, el Gobierno está trabajando para extender hasta los 12 meses el tiempo que tienen estas empresa y toda la industria gasintensiva para regularizar el pago con sus proveedores, con el objetivo de "poder aprovechar las ayudas de una manera completa" y que no tengan que devolverlas. Esta medida se pondrá en marcha "en unos días" a través de un real decreto.

Asimismo, ha destacado que el Perte de descarbonización ha puesto a disposición de las empresas 3.000 millones de euros para que la industria española pueda descarbonizarse. "Estaremos de la mano del sector cerámico para que así sea", ha remarcado.

Sobre si se implementará alguna nueva medida para recuperar la competitividad perdida a lo largo de los últimos años en la industria cerámica, Torró ha señalado que el Ministerio está "trabajando con el sector para ver diferentes alternativas para ayudarlo a ser más competitivo", y analizar formas para que la tecnología de la descarbonización pueda ser "mucho más madura".

Así, en cuanto a las advertencias del sector de que no pueden acogerse al Perte por falta de alternativas técnicas al gas, Torró ha expuesto que "hay empresas que sí que se han presentado al Perte de descarbonización" y ha apuntado que esos 3.000 millones de euros no se articulan solo en la primera línea de Perte, sino que habrá "muchas más" y "habrá líneas dirigidas exclusivamente para sectores productivos como el de la cerámica, que su tecnología aún no está madura y se intentará que se aceleren sus procesos".

Además, a preguntas de los medios, Torró ha explicado que a principios de marzo habrá una reunión del Ministerio con la industria cerámica "para seguir avanzando en las diferentes líneas y soluciones".