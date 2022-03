Cerca de 30.000 agricultores y ganaderos de CyL secundan la manifestación "histórica" del mundo rural en Madrid

VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS)

Cerca de 30.000 agricultores y ganaderos de la Comunidad han secundando hoy la manifestación "histórica" del mundo rural en Madrid en una expresión de la "fuerza y capacidad de resistencia" de los agricultores y ganaderos "en un momento crítico".

Según informa Asaja a través de un comunicado remitido a Europa Press, todas las previsiones de participación se han superado en la manifestación que califican de "histórica" de agricultores, ganaderos y otros colectivos vinculados al medio rural, como los cazadores por las calles de Madrid.

Kilómetros de participantes, procedentes de toda España y en concreto de las nueve provincias de Castilla y León, en una "marea" que ha colapsado el centro de la capital de España y que apenas podía avanzar por su "magnitud".

En cabeza decenas de tractores, en ellos varios de provincias de Castilla y León, de una protesta que ya se apunta que podría reunir cerca de 400.000 personas, de las que aproximadamente 30.000 proceden de las nueve provincias de nuestra Comunidad Autónoma, según los cálculos de las organizaciones convocantes, estimando el número de autocares fletados, a los que hay que sumar "cientos" de vehículos particulares.

El lema de la pancarta que encabeza la protesta es 'Juntos por el campo, por un mundo rural vivo'. El momento "crítico" que vive el campo ha quedado patente, a juicio de Asaja, en la "contundente" respuesta de los profesionales a la convocatoria de esta organización profesional junto a COAG, UPA, las cooperativas, las comunidades de regantes, las asociaciones de cazadores y criadores de lidia, entre otros colectivos representativos.

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, ha calificado la manifestación de "éxito rotundo del campo español y una expresión de la fuerza y capacidad de resistencia de los agricultores y ganaderos en un momento crítico". "Presidente del Gobierno, aquí tienes al campo. El sector primario alimenta a la sociedad. Pedimos soluciones YA, no promesas. Nuestras explotaciones necesitan ser rentables, costes asumibles y precios dignos para poder vivir de la agricultura y la ganadería, nosotros y nuestras familias", ha subrayado.

El líder regional ha destacado que el momento actual el campo es "de los más complicados" que ha vivido, y más para una comunidad como Castilla y León, "líder" en producciones agrarias y ganaderas. "Los costes se han disparado hasta un 300%, aunque la leche nos la siguen pagando igual que hace años. La pandemia, la crisis económica posterior y ahora la guerra en Ucrania han golpeado gravemente a los productores, y la amenaza de quiebra es real para muchos", añade.

"No se entiende que en otros países europeos, como Alemania, Italia, Portugal o Francia, ya se estén poniendo sobre la mesa medidas para apoyar al campo, y aquí no hayamos visto todavía nada", ha denunciado Donaciano Dujo, que ha apelado directamente al presidente del Gobierno "porque es el primero que tiene que entender que el campo no aguanta más y poner soluciones, y detrás de él todos los ministros, porque algunos en lugar de ayudar se han dedicado a desprestigiarnos. Y detrás del Gobierno, las comunidades autónomas, que también tienen que apostar por el campo. Este es un asunto de Estado y vital para el conjunto de la sociedad, porque está en juego el abastecimiento de alimentos de todos los españoles", ha apostillado.

La protesta ha partido a las 11 horas de Atocha, frente al Ministerio de Agricultura, para posteriormente recorrer el Paseo de La Castellana y culminar en la Plaza de San Juan de la Cruz, sede del Ministerio de Transición Ecológica, una de las administraciones "responsables" de la difícil situación que atraviesa el mundo rural español.