Cerdán afea a la "oposición irresponsable" de Vox y del PP "del falso moderado Feijóo" sus "zancadillas" al Gobierno

Afirma que el líder del PP ha llegado a Génova con un "pacto de silencio tapando la corrupción"

SANTANDER, 7 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha criticado a la "oposición irresponsable" de la derecha formada por el PP del "falso moderado Feijóo" y de Vox que, según ha dicho, intentan, "con ruido y odio", "tapar la gestión" y del Gobierno de España para hacer frente "a las crisis" padecidas en esta legislatura y sus medidas para ayudar a los ciudadanos.

"Una pandemia, un volcán, una guerra... ¿Qué más tiene que pasar en este país para que la derecha arrime el hombro? No ayudan en nada. Todo lo contrario. Ponen zancadillas y amenazan la convivencia entre los españoles y, lo peor de todo, lo saben y lo alientan", les ha reprochado Santos Cerdán durante su intervención este sábado en Santander en un homenaje del PSOE de Cantabria a sus diputados en estas diez legislaturas y a aquellos afiliados más veteranos.

Respecto al nuevo líder del PP, ha afirmado que, pese a lo que se intenta "vender", Feijóo "de moderado, tiene poco".

Como prueba, ha afirmado que éste ha llegado a 'Génova' con "un pacto de silencio" tras un "pacto de silencio" con Isabel Díaz Ayuso y con Juan Manuel Moreno Bonilla, presidentes de la Comunidad de Madrid y Andalucía, para "tapar la corrupción".

"Se sentaron y dijeron: oye, no hablemos de tu hermano, no hablemos del primo de tu hermano, no hablemos de tu hermana, no hablemos de tu mujer... y aquí todos callados. Esa es la forma del Partido Popular de actuar con la corrupción, tapándola, y a eso ha llegado Feijóo", ha aseverado el dirigente socialista.

El secretario de Organización del PSOE ha advertido al líder popular que la corrupción y las actuaciones ilícitas "no se tapan" sino que "se denuncian" como, según ha apuntado, ha hecho el Gobierno de España con el hackeo del móvil del presidente.

También ha censurado que, "nada más llegar", el "falso moderado" Feijóo a la Presidencia del PP, suscribió con Vox un pacto de Gobierno en Castilla y León "mercadeando con las mujeres" y mientras "sigue incumpliendo con la Constitución" porque continúa sin renovar el Consejo General del Poder Judicial y "para colmo" vota 'no' a un paquete de 16.000 millones de euros para ayudar a los españoles a combatir las consecuencias de la guerra en Ucrania.

"Díganme a mí qué tiene este señor de moderado con esta hoja de ruta que ha hecho nada más llegar", ha replicado.

Y en relación a Vox , ha subrayado que se trata de un partido que "no cree en la igualdad", ni en la sanidad y en las pensiones públicas y tampoco en Europa. Por ello, Cerdán cree que es preciso "contar lo que quiere y a lo que viene" este partido de "ultraderecha". "Tenemos que pararlos, defender nuestros valores y la democracia", ha apostillado.

Frente a ello, ha reivindicado la "agenda" llevada a cabo por el Gobierno de España liderado por Pedro Sánchez en estos tres años "complicadísimos" en los que ha tenido que hacer frente a varias crisis que ha afrontado, no con "recortes", como según ha dicho hizo el PP, sino desde la "solidaridad" y "siempre pensando en los ciudadanos".

Ha subrayado que estas políticas han sido reconocidas por la propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.

Así, por ejemplo, frente a aquellos que defienden "la cuna y los privilegios" y que tienen como "recetas" y "medidas estrella" bajar impuestos y recortar las pensiones, Cerdán ha puesto en valor medidas adoptadas por el Gobierno central, como los ERTEs para "proteger a los trabajadores" durante la pandemia; la subida del Salario Mínimo Interporfesional a 1.000 euros, o la reforma laboral que ha hecho crecer la contratación indefinida y está dando "dignidad" a los trabajadores.

"El modelo del PSOE y su apuesta por lo público, no es el del PP ni el de sus falsos moderados", ha avisado Cerdán, quien ha llamado a los socialistas a salir a la calle y reivindicar la historia y el legado de un "gran" partido que acaba de cumplir 143 años y también de la gestión que está realizando Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España.

ZULOAGA "EN EL PP, SON LO QUE FUERON"

En el acto, celebrado en el Hotel Chiqui de Santander, también ha intervenido el secretario general del PSOE de Cantabria y vicepresidente del Ejecutivo regional, Pablo Zuloaga, quien también cree que a Feijóo "pronto se le va a caer la careta".

Zuloaga ha señalado que "todo sigue igual en el PP" y es el mismo partido que fue con Mariano Rajoy o Pablo Casado como líderes. "Son lo que fueron y nunca van a cambiar", ha afirmado.

Y mientras ha asegurado que el PSOE sigue estando donde "siempre está", con la gente y defendiendo a España y a Cantabria, algo que demuestran "hechos como puños".

Zuloaga ha defendido las medidas puestas por el Gobierno de España de Pedro Sánchez, como la reforma laboral que está cosechando también en Cantabria "muy buenos resultados" o medidas "audaces e innovadoras" para dar solución a situaciones "excepcionales" como las que se están viviendo, como es la guerra "de Putin" en Ucrania.

También ha puesto en valor la gestión que están realizando los socialistas desde el Gobierno regional en ámbitos como la sanidad, donde --ha reiterado-- Cantabria ha sido la comunidad autónoma que más vida ha salvado y la que también tiene con menor grado de privatización sanitaria del país y la segunda de España que menos gasta en seguros privados.

Ha reivindicado que el PSOE es un partido "imprescindible" tanto en España como en Cantabria para generar "avances y dar prosperidad" a los ciudadanos, siendo "útil" a la sociedad.

COBO: "VAMOS BIEN Y LOS CIUDADANOS LO SABEN"

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE de Cantabria ha afirmado que, "aunque queda camino por recorrer" la "comunidad y como país nos estamos levantando" gracias a la políticas socialistas en el Gobierno de España y de la comunidad autónoma. "Vamos bien y los ciudadanos lo saben", ha dicho.

Por ello, ha opinado que el PSOE debe "seguir trabajando como hasta ahora, sin perder el norte por las distracciones y los obstáculos que otros" les quieren "poner en el camino".