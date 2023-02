Cerdán lamenta que los dirigentes de Ciudadanos de Zamora "salten del barco apropiándose de las actas"

ZAMORA, 25 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha lamentado este sábado que los dirigentes de Ciudadanos en Zamora estén "saltando del barco y apropiándose de las actas" y ha subrayado que están manteniendo esa forma de actuar en las distintas instituciones en las que están representados en España.

El responsable socialista ha realizado estas declaraciones durante su visita a Zamora para participar en un acto preelectoral con los candidatos a las principales alcaldías en este territorio.

Zamora es precisamente uno de esos lugares donde los representantes de Ciudadanos han abandonado el partido sin entregar el acta. De hecho, el presidente de la Diputación y concejal en el Ayuntamiento de la capital, Francisco José Requejo, ya ha anunciado que se presentará en mayo por una formación provincialista llamada Zamora Sí, una aventura política en la que estará acompañado por su compañera en la institución municipal, Cruz Lucas. Ambos terminarán el mandato como no adscritos.

En esa línea, Santos Cerdán ha dejado claro que el PSOE "no acepta tránsfugas" y ha lamentado que el Partido Popular "coge a todos los que puede". "No nos sorprende, porque la derecha de este país no tiene principios", ha apuntado el secretario de Organización del PSOE.

Antes, Fagúndez había acusado al presidente de la Diputación de "esquilmar la Diputación por un proyecto de autopromoción personal".