Cerdán (PSOE) afea a Feijóo que "hable mal" de España en América Latina: "Cada vez que hablas destrozas tu imagen"

Lo ve como un "líder fallido" de un "proyecto fracasado" y critica su "cobardía" para renovar el CGPJ

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha afeado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya viajado a América Latina para "hablar mal" de España, con lo que considera que "destroza su imagen" porque cuenta "mentiras".

"No solo le basta ir por Europa hablando mal de España, se va a América (Latina) a hablar mal de su país", ha lamentado Cerdán en su intervención en el acto de conmemoración del 85 aniversario del nacimiento de la Agrupación de Ajalvir (Madrid), en referencia a las declaraciones de Feijóo realizadas ayer en Uruguay, donde criticó la "errática" política económica del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Frente a estas "mentiras de agoreros y falsos profetas", el secretario de Organización del PSOE ha subrayado que las medidas del Gobierno "están funcionando", como demuestran los recientes datos del paro, la inflación --"que sigue bajando"-- o el logro de la excepción ibérica que ahora "toda Europa quiere".

"Estos son los datos, aunque al PP le duela, y le duele", ha aseverado Cerdán, para cuestionarles si se creía que por estar lejos de España los ciudadanos no se iban a enterar de sus "mentiras".

En este sentido, le ha enviado un mensaje al líder del PP: "Feijóo, el problema que tienes es que todo lo que dices se publica y gracias a eso estamos subiendo en las encuestas y los ciudadanos de este país te van conociendo. Cada vez que hablas sigues destrozando tu imagen".

Por otra parte, Cerdán ha ironizado sobre que los 'populares' digan que "respetan las instituciones y defienden la Constitución como si no llevarán cuatro años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".

"Miente y no se pone ni colorado (...)", ha apostillado en este sentido, para acusar a Feijóo de "no tener valor, capacidad ni libertad" para seguir con las negociaciones del órgano: "La cobardía muestra su debilidad (...). No ha estado a la altura".

"LÍDER FALLIDO DE UN PROYECTO FRACASADO"

Cerdán también ha cuestionado la "defensa de Feijóo a la banca y las eléctricas. "¿De verdad tiene la obligación de defenderlas? ¿Qué le debe Feijóo y el PP a la banca y las eléctricas? Decir estas aberraciones solo puede ser que lo tienen bien agarrado, no puede ser por otra cosa", ha avisado.

Por todo esto, ha alertado de que el PP y Feijóo cargan con una "lista de excusas tan larga como las presiones que debe recibir". Además, ha incidido en que si "les quitas el insulto y la mentira solo tienen un proyecto fracasado para un líder fallido".

"Su proyecto, defender los privilegios de unos pocos, está basado en yinkana de sinsentidos que solo tiene dos objetivos: desgastar al Gobierno para tratar de llegar al poder a cualquier precio, aunque ellos suponga ir en contra de España, y tapar la crisis de liderazgo que vive el PP", ha agregado al respecto.

Por último, ha comparado a Feijóo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "No se por qué hay tanto recelo entre ellos si en el fondo se complementan. Uno dinamita y degrada las instituciones mientras la otra el estado del bienestar", con el "desmantelamiento" de la Sanidad Pública en la Comunidad de Madrid.