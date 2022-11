Cerdán (PSOE) censura que nadie del PP "salga a callar la boca" a Ayuso, que "manda más que Feijóo"

Dice que el presidente del PP no tiene "sentido institucional ni de Estado, autonomía" y tampoco "capacidad, libertad, ni valor suficiente"

BARAKALDO (BIZKAIA), 15 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha censurado que nadie del Partido Popular "salga a callar la boca" y a "corregir las barbaridades que dice" la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "manda más que Feijóo", y ha preguntado a los populares "qué será lo siguiente" y si "no van a reconocer" cuando los socialistas les ganen "en las municipales y generales".

Cerdán ha participado este martes en Barakaldo (Bizkaia) en la presentación del candidato socialista a las elecciones municipales en el municipio fabril, Carlos Fernández, junto a la candidata a la Diputación Foral de Bizkaia, Teresa Laespada.

En su intervención, Cerdán ha criticado las "barbaridades" escuchadas en los últimos días a diferentes líderes del Partido Popular, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayudo, a la que "solo le falta decir que Pedro Sánchez tiene un plan para conquistar otro planeta".

También ha recordado las declaraciones de Ayuso acusando a Pedro Sánchez de "preparar un golpe contra el Rey para instaurar la República" o cuando dijo que el Gobierno "quiere meter en la cárcel a la oposición" y que tenemos un presidente "autoritario". "Parece de chiste, pero es muy grave escuchar estas palabras de una presidenta autonómica", ha asegurado, para reprochar que, ante estas palabras de "una líder del Partido Popular que manda más que Feijóo, no salga nadie de su partido a callar la boca y a corregir semejantes barbaridades".

En ese sentido, se ha preguntado "qué será lo siguiente". "¿Nos pasará como en Estados Unidos con Trump, que no reconoció la derrota electoral? ¿No van a reconocer cuando les ganemos en las municipales y en las generales, que volveremos a ganar? ¿No van a reconocer las derrotas electorales?", ha interpelado al PP, para señalar que a los socialistas les toca "defender la democracia".

El secretario de Organización del PSOE ha asegurado que detrás de cada acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez hay "una respuesta solidaria a la altura de este gran país que es España". "Detrás de cada propuesta del Partido Socialista hay convivencia, mientras que lo único que hay detrás del Partido Popular, su único proyecto, es la división", ha manifestado, para darle a la derecha "una mala noticia: vamos a seguir con la hoja de ruta del Gobierno de España y, ante cada problema, pondremos una solución, porque no hemos hecho otra cosa desde que se inició esta legislatura".

Santos Cerdán ha asegurado que España "crece y lo va a hacer, a pesar de los agoreros". Así, ha destacado que, hoy, de los 27 miembros de la Unión Europea, España es el país más avanzado en la ejecución de los Fondos Europeos, "por mucho que digan y mientan" los populares.

En ese sentido, ha recordado que España ha pedido el tercer pago de los Fondos Europeos, cuando "ningún país de los 27 lo ha pedido", y ha asegurado que "si lo hemos pedido es porque hemos hecho todo en tiempo y forma y, por eso, Europa responde a las peticiones de España".

Cerdán ha dicho que parece que a "la derecha le molestan que a España le vaya bien". "Vaya desgracia tenemos de oposición que se alegra si las cosas van mal", ha criticado, para destacar que España es "el único país de Europa que está doblegando la curva de la inflación".

"Mientras que todos los países de Europa sigue subiendo la inflación, España, por tercer mes consecutivo, ha bajado la inflación y estamos en el 7,3%. Somos el único país de Europa que ha doblegado la curva, que vamos hacia abajo, cuando el resto sigue yendo hacia arriba, y eso quiere decir, entre otras cosas, que las medidas que el Gobierno de España ha implantado están funcionando, como la tan criticada solución Ibérica, que el PP llamaba 'timo ibérico', pero que hoy reclama toda Europa", ha remarcado.

Asimismo, ha asegurado que "nunca antes" los ganaderos, pescadores o autónomos "habían tenido las ayudas que han tenido con el Gobierno de España" y ha subrayado que "no hay ni un solo ciudadano este país, ni uno solo, que no se haya visto beneficiado por alguna medida" del Gobierno de Pedro Sánchez. "Y eso son datos, no mentiras, por mucho que le duela a la derecha y a esos falsos patriotas que se reparten los carnés de buenos y malos españoles, poniéndose la pulserita en la muñeca con la bandera y que, a la vez, incumplen la Constitución", ha manifestado.

En ese sentido, ha afirmado que "esos que se llaman constitucionalistas, son los primeros que desde hace más de cuatro años siguen incumpliendo la Constitución", por lo que, según ha advertido, "pocas lecciones puede dar un partido que ha sido partido de gobierno de España y sigue incumpliendo la Constitución".

CGPJ

Por otro lado, en referencia a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ha acusado a Feijóo de "doblegarse a las presiones de la derecha política mediática y económica, demostrando que ni tiene sentido institucional, ni sentido de Estado, ni autonomía".

Así, citando las palabras del portavoz del PSOE en el Congreso los Diputados, Patxi López, ha asegurado que el presidente del PP "ni tiene capacidad, ni tiene libertad, ni tiene el valor suficiente" y ha considerado que Feijóo "debería dejarse de tantos viajes al extranjero, en los que lo único que hace es ir a insultar y a faltar a España" y pasearse por Euskadi o por Cataluña "para comprobar que la realidad que él describe no es así y que hay otra España bien distinta, que no es la de Madrid".

Según ha asegurado, la Cataluña actual "no tiene nada que ver con la Cataluña que nos dejó el Partido Popular en el año 2007, que estaba dividida y abandonada por el Gobierno de España, con un enfrentamiento entre catalanes y entre Cataluña y España". "Afortunadamente hoy, en el año 2022, más de 60% de los catalanes quieren seguir en España, a diferencia de 2017, y hoy la convivencia en Cataluña entre catalanes españoles es mucho mejor", como ocurre en Euskadi donde "también hay paz y libertad, una paz que luchó y consiguió el PSOE", ha afirmado.

Por todo ello, Cerdán ha dicho que los socialistas saben enfrentarse a los problemas "de verdad, para ofrecer soluciones con diálogo, acuerdos y trabajando, sobre todo, por la convivencia".

En ese sentido, ha dicho que los Presupuestos Generales del Estado para 2023 son "el mejor antídoto contra la desigualdad, la pobreza o la desesperanza". "Esos son los presupuestos que aprobaremos muy pronto en el Congreso de los Diputados, una inyección de recursos para reforzar y dinamizar la economía de nuestro país, consolidar el Estado de bienestar y proteger a la clase trabajadora", ha remarcado.

Santos Cerdán ha rechazado las políticas que "solo miran al pasado", que son "las que hace el Partido Popular". "No queremos más inestabilidad ni luchas que dividen y destrozan familias, no queremos intereses partidistas ni políticas alejadas de la realidad y de las necesidades de los ciudadanos de hoy en día, queremos soluciones eficaces y avances sociales", ha concluido.