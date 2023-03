Cerdán (PSOE) considera que Feijóo ha unido "su futuro a Vox" y critica la "antipolítica de las derechas"

Andueza destaca que tras las elecciones de mayo los socialistas van a ser "imprescindibles para el futuro de este país"

SAN SEBASTIÁN, 25 (EUROPA PRESS)

El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha criticado que con la abstención del PP en la moción de censura presentada por Vox, el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, "unió, sin ninguna duda, su futuro a Vox", al tiempo que ha censurado la "antipolítica de las derechas" de este país.

Cerdán se ha referido en estos términos en el acto organizado por los socialistas para conmemorar el 125 aniversario de la Agrupación Socialista de Eibar en el que también han intervenido el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, el alcalde de Eibar, Jon Iraola, el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa y candidato socialista a diputado general de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, y la secretaria general del PSE-EE de Eibar, Ana Tellería.

El secretario de organización del PSOE se ha referido al "espectáculo" que han ofrecido "las derechas" con la citada moción de Vox, que "el propio Feijóo dijo que era un esperpento pero se ha abstenido". En este contexto, ha lamentado el "poco respeto a la Constitución y a la política de PP y Vox" y, frente a ello, ha abogado por "defender la política con mayúsculas, útil, no la antipolítica de las derechas de este país".

"Tenían que presentar un programa de Gobierno que no presentaron, pero vimos dos modelos de gobierno en esa moción, uno progresista de avance en derechos de la mano de Sánchez y otro de recortes en derechos sociales y retrocesos", ha destacado, para advertir, a continuación, que "a eso nos vamos a enfrentar en estas elecciones y las generales". "La política útil frente a la política de las derechas", ha insistido.

Cerdán ha señalado que el líder de Vox, Santiago Abascal, "se escondió en un señor mayor", en alusión a Ramón Tamames, para presentar la citada moción, mientras que "Feijóo se ausentó y se abstuvo". Así, a su juicio, "Feijóo unió su futuro, sin ninguna duda, a Vox".

En este sentido, ha insistido en que, "a diferencia de los socialistas", Vox y PP "representan la antipolítica", porque "solo crispan, generan odio, enfrentan a unos a otros e insultan" y "los gobiernos de la derecha y la ultraderecha rompen, provocan inestabilidad los gobiernos". "¿Qué gobierno socialista se ha roto? Ninguno porque ponemos por delante a la gente", ha puesto en valor, al tiempo que ha denunciado el "bullying" al que, a su juicio, someten esas formaciones a Sánchez, "cuya fortaleza, a diferencia de Europa, no conocen".

Además, ha pedido explicaciones a Feijóo por su patrimonio y ha asegurado que el líder de los populares "no explica cómo lo ha hecho, ni su relación en sus numerosos viajes con el narcotraficante Marcial Dorado". "Ningún partido está libre de que se le cuele alguien indigno el problema es cuando son la siglas las que no están a la altura y ese es el problema del PP que en vez de luchar contra la corrupción la esconde", ha destacado.

Asimismo, ha subrayado que los 'populares' defienden "los recortes" frente al incremento del salario mínimo interprofesional o las pensiones.

"IMPRESCINDIBLES"

Por su parte, Eneko Andueza se ha mostrado "orgulloso" de participar en este aniversario y ha señalado que "hoy abrimos otra era en Eibar". Además, ha subrayado la "coherencia" de las políticas socialistas. "Algunos van a empeñar su esfuerzo en sacar a los socialistas de todas las ecuaciones pero muy a su pesar esto no va a ser cosa de dos", ha señalado, para añadir que van a "ganar en un montón de sitios y van a dar la sorpresa en algún municipio y alguna capital".

"Salimos a ganar, somos importantes pero tras el 28 de mayo vamos a ser imprescindibles para el futuro de este país, más imprescindibles todavía para desarrollar las políticas para que a los que más lo necesitan no les falten de nada", ha destacado. "No solo vamos a ser el eje de la balanza sino la base fundamental para construir el futuro de este país", ha subrayado.

"Los socialistas marcamos las diferencias y los ritmos en los gobiernos en los que estamos, somos los que mejor gestionamos", ha sostenido. "Somos un referente para otros países en Europa y para otros pueblos, porque somos el socialismo que gobierna de verdad, haciendo política centrados en lo importante y no en las obsesiones partidistas que tienen algunos", ha defendido, para añadir que son los que "resuelven los problemas que dejan otros sobre la mesa".

"Somos el socialismo eficaz, el socialismo que pone en práctica lo que dice y lo hace tangible, objetivo, los ciudadanos lo notan en su día a día", ha incidido. Además, ha asegurado que son una izquierda "con voz propia, con criterio, que no se deja manejar y marca el ritmo en todos los gobiernos". "Ese socialismo que se rebela, que no se calla y pone pie en pared cuando algunos quieren hacer de la Ley de Educación un elemento para su construcción nacional o cuando algunos dicen que no se van a aplicar los descuentos del transporte en Euskadi si en Madrid no ponen dinero", ha afirmado.

MOVILIZAR EL VOTO

Por su parte, José Ignacio Asensio ha señalado que "el alcalde de Eibar se ha dejado la piel defendiendo los intereses de los eibarreres con honestidad y gran valentía". "Esta ciudad plural tendrá el alcalde que se merece, con igualdad de derechos y oportunidades para el futuro", ha señalado. "Estamos a un tris de lograr mayoría absoluta, pero hay que movilizarse", ha señalado.

Tellería ha reivindicado "la memoria del socialismo eibarrés", que es "la llama de la igualdad, libertad y justicia social". "No se entendería Eibar sin el PSE-EE", ha afirmado, para advertir al resto de partidos que "lecciones las justas", porque los socialistas son "los que más hemos hecho por mejorar Eibar y en defensa de sus intereses".

El alcalde de Eibar ha aplaudido que la de Eibar es una organización socialista "especialmente activa". "A diferencia de otros que cuando gobiernan solo lo hacen para los suyos, gobiernos sectarios donde no se gobierna para todos, en Eibar eso no pasa, lleva pasando 36 años, un reconocimiento y un aval de que la ciudadanía eibarresa está contenta y Eibar progresa", ha señalado, para añadir que eso permite a los socialistas afrontar "sin miedo" la cita electoral de mayo.

"Tenemos un proyecto integrador, bueno, solvente y realista, que se sostiene", ha subrayado, para añadir que se trata "del mejor proyecto para ganar las elecciones del 28 de mayo". Además, ha criticado a la "derecha nacionalista" del PNV que, "en Eibar, cuanto peor peor".