Cerdán (PSOE): "Espadas es el mejor presidente que puede tener Andalucía"

BEDMAR (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

El secretario federal de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha advertido este sábado que la comunidad autónoma andaluza se encuentra en "un momento fundamental en el que los fondos europeos van a marcar el futuro" y que "un Gobierno paralizado como el de Moreno Bonilla no sirve para el avance y la modernización que necesita". Así las cosas, el candidato socialista "Juan Espadas es el mejor presidente que puede tener Andalucía", ha avanzado.

Cerdán ha hecho estas declaraciones antes de participar en el tradicional encuentro de convivencia del PSOE de Bedmar (Jaén), que se ha celebrado en la Caseta Municipal y en el que se ha premiado a la Agrupación Local de Protección Civil, al personal de la Residencia de Ancianos y al del Centro de Salud por el esfuerzo especial desplegado en estos últimos dos años.

El dirigente socialista ha alertado de que el 19 de junio Andalucía "se la juega no para cuatro años, sino para las siguientes generaciones y las siguientes décadas". Ha prevenido frente a esas personas que dicen "que da igual quién gobierne, que todos son lo mismo", porque "esto no es así".

"No es lo mismo tener un contrato estable que no tenerlo. No es lo mismo tener un salario mínimo de 700 euros que otro de 1.000 euros. No es lo mismo despedir a 8.000 sanitarios que contratarlos. No es lo mismo despedir a 3.000 profesores que contratarlos. No es lo mismo tener un futuro que no tenerlo. Y ese futuro lo representan mejor que nadie Juan Espadas y el PSOE", ha sentenciado.

Por su parte, el secretario provincial del PSOE, Francisco Reyes, ha afirmado que los socialistas son "conscientes de lo que nos jugamos el 19 de junio", y que "por supuesto en la provincia de Jaén tenemos argumentos más que suficientes para decir no a Moreno Bonilla".

Es, ha proseguido Reyes, "un presidente que ha mentido a la provincia, que ha engañado a sus hombres y mujeres, que prometió cinco planes y no ha ejecutado ninguno, que iba a hacer tres autovías y no ha construido ni un kilómetro, que ha recortado políticas activas de empleo" y "planes de empleo a los ayuntamientos, que ha causado un deterioro espectacular de la sanidad pública y que ha eliminado unidades en los centros educativos".

"Tenemos argumentos de sobra para decir no al gobierno de las derechas y para invitar a los hombres y mujeres de Jaén a que voten al PSOE y a Juan Espadas, que representa el cambio, la ilusión, el avance, continuar por esa senda que el PSOE inició en 1982 y de la que nos sentimos orgullosos en Andalucía y en Jaén", ha argumentado.

También han asistido a la jornada en Bedmar, entre otros, el candidato al Parlamento andaluz Jacinto Viedma y el portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso, Juan Francisco Serrano.