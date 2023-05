Cerdán (PSOE) ve al PP de Feijóo en una "deriva antisistema" que copia de Ayuso "el plan de derogar el sanchismo"

Le acusa de terraplanismo climático y de poner en duda los resultados electorales en su reunión con fiscales

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, se ha preguntado si el PP con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza puede aspirar a ser un partido de gobierno cuando está inmerso, a su juicio, en una "deriva antisistema, retrógrada y negacionista" cuyo único "plan" pasa por derogar las medidas del Gobierno, en la línea de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así se ha expresado este jueves el dirigente del PSOE al presentar a la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, durante un Desayuno Informativo de Europa Press.

Cerdán, que ha elogiado que Chivite ha sabido hacer frente a "las mentiras y los bulos" que desde la derecha se han vertido sobre Navarra estos años, ha aprovechado su intervención para cargar contra los 'populares', señalando que es "muy peligroso" oponerse a todo lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez, querido deslegitimarlo.

"¿Porque se puede aspirar a gobernar cuando tu única oferta es el ruido, la mentira, la confrontación y el miedo, se puede ser un partido de gobierno a la vez que te conviertes en una derecha antisistema, retrógrada y negacionista, terraplanista climática que confronta con la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea?", ha interpelado Cerdán.

El secretario de organización del PSOE ha opinado que el PP también ha adoptado el "negacionismo social" al oponerse a medidas que mejoran la vida de la ciudadanía y les ha acusado de vivir de los "agravios", negando la pluralidad del país en una "deriva antisistema y deslegitimadora".

"Recurren todo y se vanaglorian de que no aplicarán las leyes que no comparten donde gobiernan, como la de vivienda", ha criticado Cerdán, que ve en ello una actitud peligrosa porque no se debilita solo al Gobierno, sino al país en su conjunto. A su juicio, el PP se comporta así al creer que las instituciones les pertenecen y que "lo natural" es que ocupen las administraciones la derecha.

En este punto, Cerdán ha arremetido contra Feijóo, acusándole de reunirse "de tapadillo" con ciertos sectores judiciales y comprometerse a seguir "incumpliendo" la Constitución al "seguir bloqueando la renovación" de órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ha apuntado que en esa reunión, en referencia a la que cena que mantuvo Feijóo con miembros de la Asociación de Fiscales en el mes de abril, "incluso se puso en duda los procesos electorales, solo porque los resultados no les gustan".

"Es inquietante y peligroso, eso no es nada habitual y no deberíamos normalizarlo", ha pedido Cerdán, que ha resaltado que eso no es democracia y ha llamado a afianzar gobiernos progresistas en las elecciones que se avecinan porque la alternativa es "el freno, la involución y recortes".

ESTILO "TRUMP"

Así, Cerdán ha manifestado que el único punto del programa electoral del PP es "derogar el sanchismo". "No tienen más proyecto de país, ninguna propuesta, solo retroceder. Ayuso ha marcado el camino a Feijóo, el plan derogador", ha criticado, sacando pecho de la reforma laboral, la ley de protección animal o la que regula la eutanasia, que para él están en peligro de perder el PSOE las elecciones.

"Hay una derecha que vive al más estilo Trump, que cree en el 'cuanto peor mejor' como producto político", ha remachado, antes de afirmar que España es hoy respetada internacionalmente como nunca, ya que antes con el PP había conflictos como el de Cataluña y ahora lo que hay es "normalidad institucional".

Lo que pretende, a su entender, la oposición es volver "a 2013", a la época de "recortes" y "acabar con los avances". "La justicia social es" para ellos "un invento" y la "cultura de la envidia": "Hay envidiosos, lo hemos escuchado a la presidenta de Madrid", ha lamentado, preguntándose si se puede reunir "más inmoralidad".

Al PP "solo le queda el vacío", ha expresado Cerdán, que ha recalcado que España, con los socialistas en el poder, "avanza", al tiempo que ha aplaudido de Chivite haber desmontado "una a una" las mentiras de la derecha, que solo busca "un puñado de votos".

Ha afirmado que Chivite ha conjugado los valores de "institucionalidad, centralidad y progreso", la ha definido como una "gran socialista" además de "gran presidenta" y ha ensalzado su firmeza contra quienes "niegan la realidad y viven de espaldas a los hechos y datos creyendo que les irá bien electoralmente si le va mal al país".