Las cerveceras españolas aspiran a fondos europeos por 230 millones para renovar sus flotas

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Las cerveceras españolas, entre las que figuran Mahou San Miguel, Heineken España, Hijos de Rivera o Damm, entre otras, y una gran representación de pequeñas y medianas empresas dedicadas a la distribución de la hostelería solicitarán fondos a Europa por valor de 230 millones de euros para renovar sus flotas de vehículos, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.

En concreto, el sector cervecero, que se ha visto impactado fuertemente por el cierre de la hostelería, ya que el 70% del consumo de la cerveza se lleva a cabo en bares y restaurantes, aspira a estos fondos de Bruselas para llevar a cabo este plan de renovación y recuperación.

De esta forma, cerveceras como Mahou San Miguel, Heineken España, Hijos de Rivera, Cervecera de Canarias, Damm o el Grupo Agora lideran este proyecto como empresas tractoras, en el que también figuran numerosas cerveceras artesanales nacionales, aunque el mayor grupo de empresas, el 90% del total, corresponden a pymes de la distribución y proveedores.

De esta forma, el sector prevé generar en el caso de recibir estas ayudas europeas entre 107.000 y 135.000 empleos por año hasta 2030, según ha adelantado este jueves 'El Confidencial'.

En un encuentro informativo, el director general de Cerveceros de España, Jacobo Olalla, ha reconocido este jueves el complicado momento que atraviesa el sector cervecero por el impacto del coronavirus.

"Desgraciadamente las cifras de 2019 son historia y no tendrán nada que ver con las de 2020. La situación no puede ser más terrible cuando nuestro principal canal está muy resentido en su libertad de comercio y de ganarse la vida", ha lamentado, sobre las duras restricciones impuestas a la hostelería, al tiempo que ha precisado que el incremento del consumo en los hogares "no ha compensado ni en volumen ni en valor".

El directivo ha señalado que el sector cervecero está "priorizando" el mantenimiento del empleo. "Lo que no sé cuánto tiempo podrá mantenerse así, porque dependerá mucho de su músculo financiero, pero su prioridad es la salud y el mantenimiento del empleo de sus trabajadores", ha reiterado.

Por eso, Olalla se ha congratulado de la ampliación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta mayo. "Los ERTE han sido una prioridad para la hostelería y los sectores dependientes. Ahora se ha conseguido la prórroga hasta mayo, pero creemos que habrá que prorrogarlos más", ha señalado.