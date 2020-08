Cerveceros de España pide una rebaja del IVA en la hostelería, que sería un "balón de oxígeno" para el sector

Alerta de que el 20% de bares y restaurantes siguen sin abrir y los que han abierto están facturando un 25% menos

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Cerveceros de España ha solicitado al Gobierno medidas fiscales como una rebaja del IVA en la hostelería, uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus, ya que sería un "balón de oxígeno" para bares y restaurantes, que atraviesan complicados momentos.

"Una rebaja del IVA en hostelería, una bajada de los impuestos que gravan el consumo de la hostelería, me da igual que sea de cerveza, que sea de bebidas refrescantes, que sean las bebidas alcohólicas o los productos intermedios, sería un balón de oxígeno para la hostelería", ha indicado el director general de Cerveceros de España, Jacobo Olalla, en declaraciones a Europa Press.

Olalla considera que el Ejecutivo debe en estos momentos "apostar y apoyar" la hostelería y el turismo como están haciendo otros países. "No olvidemos que países que compiten contra nosotros en el turismo como Portugal, Italia, Alemania o Francia están ya apostando por esta vía. Tenemos que defender la competitividad de España como destino turístico internacional", ha recalcado.

La patronal cervecera, que cuenta entre sus asociados con compañías como Mahou San Miguel, Heineken, Hijos de Rivera, Grupo Agora o Cervezas La Virgen, entre otras, ha recordado que el cierre de la hostelería ha sido "terrible" para la economía nacional.

Olalla ha explicado que el sector cervecero y la hostelería están "íntimamente unidos", ya que en bares y restaurantes se consume el 70% de la cerveza. "Si a esto le añadimos el cero del turismo, que supone el 25% de nuestro consumo, la situación es realmente difícil. A día de hoy todavía el 20% de los establecimientos de hostelería de España siguen sin abrir", ha subrayado.

"Si no han abierto ahora, ¿cuándo van a abrir? Y cuántos de estos no van a poder seguir abiertos cuando volvamos de vacaciones, cuando hayamos perdido la ilusión de salir a consumir, cuando realmente notemos, aún más, en nuestros bolsillos la crisis económica, cuando además las terrazas ya no sean tan apetecibles por la climatología", se cuestiona el director general de Cerveceros de España.

Olalla ha precisado que los establecimientos que han abierto, en comparación con la totalidad de los consumos del año pasado, están facturando un 25% menos, mientras que en determinadas zonas como Canarias o Baleares la situación es "más dramática".

Respecto al incremento de consumo de cerveza en los hogares durante el confinamiento, asegura que no ha compensado "en ningún caso" las pérdidas del consumo global. "Durante los meses del cierre el consumo global de cerveza cayó un 40%. Lo mismo ocurre con el turismo, el nacional aunque no salga fuera lo que consume y lo que aporta a la economía nacional es muchísimo menor que el turismo internacional que nos visitaba", ha explicado.

CALIFICA DE "PÉSIMA" NOTICIA LAS RESTRICCIONES DE REINO UNIDO

Por otro lado, Olalla reconoce que la lenta recuperación del sector turístico también está impactando en el sector cervecero. "Que el turismo internacional esté absolutamente paralizado tiene unas consecuencias muy negativas para la economía nacional, para los ingresos del Estado y para todo el entramado de la hostelería, y por tanto, de la cerveza, ya que el turismo internacional consumía entorno al 25% de la totalidad de cerveza, toda ella de gran calidad, a través de establecimientos de hostelería", ha indicado.

De esta forma, el director general de Cerveceros de España ha calificado de "pésima noticia" las restricciones que está sufriendo el turista extranjero como en el caso de Reino Unido. "Hemos pedido e insistido en que se abran canales de comunicación de turistas de Reino Unido, fundamentalmente a los archipiélagos, ya que para determinadas zonas como Canarias, Baleares, Levante y los centros históricos de las ciudades, el cierre del turismo del Reino Unido es devastador", ha recalcado.