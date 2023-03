El CES considera que la formación profesional dual servirá para afrontar los retos de productividad y empleo

Crece el número de alumnos, que encuentran trabajos mejor remunerados que los que solo cursan la FP normal

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Consejo Económico y Social (CES) de España considera que la formación dual servirá para afrontar los retos de productividad y empleo en el país, y pide la colaboración de familias, empresas, centros educativos y autoridades para recuperar el prestigio e impulsar esta opción educativa.

Estas son algunas conclusiones que recoge el "Informe sobre la Formación Dual en España: Situación y Perspectivas", elaborado por la Comisión de Trabajo de Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social del CES y aprobado este miércoles por el Pleno de este órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral.

El presidente del CES, Antón Costas, ha destacado durante la presentación del informe que la formación dual "es la palanca para abordar los grandes retos" de España y cerrar las brechas de inclusión y de productividad.

Para Costas, la brecha de inclusión se expresa a través del desempleo y confía en la formación dual como una herramienta de creación de empleo. "Si lo conseguimos, volveremos a construir la clase media de nuestro país", ha apuntado.

El "segundo gran reto" que observa el presidente del CES es la brecha de productividad que aleja a España de otros países de la Unión Europea. Sobre este punto, ha asegurado que existe "evidencia empírica, absolutamente esclarecedora" de que los países europeos en los que está asentada la formación dual tienen "mejores tasas de empleo y productividad".

Costas también ha defendido que la Formación Dual da mejores resultados en cuanto a tasas de inserción laboral, contratación y estabilidad a futuro, además de mejores salarios con mejores cotizaciones a la Seguridad Social.

"Creo que la Formación Dual es ese contrato social que necesita la empresa, la sociedad y el sistema educativo español para funcionar bien", ha comentado.

RECUPERAR EL PRESTIGIO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y DUAL

Ante la baja implantación de este modelo educativo en España, el presidente del CES ha abogado por "recuperar el prestigio de la Formación Profesional y de la Formación Dual" y ese es, a su juicio, un trabajo que empieza en las familias.

"Es determinante. Si no hay una recuperación en el ámbito de las familias de que es una opción, no de fracaso, sino vital para construir buenas trayectorias, si esto no es visto así por las familias, no funcionará", ha indicado Costas, que ya ve un cambio de pensamiento en esta dirección.

Otros actores implicados en la recuperación del prestigio de la Formación Dual son los centros educativos y las autoridades, de quienes depende "la creación de un sistema coherente" y dar un "buen acompañamiento" a los alumnos.

Costas también ha instado a las empresas a "dejar de quejarse" e implicarse como "formadoras". "Tienen que dejar de pensar en qué puede hacer por mí el sistema educativo y pensar en qué puedo hacer yo por el sistema educativo español", ha recomendado a los empresarios españoles.

Pese a ese reproche a las empresas, el presidente del CES ha admitido que existe "un cambio de mentalidad en las empresas", y ha puesto como ejemplo el "gran acuerdo" sobre la reforma laboral, "no tanto por su contenido, sino por el proceso por el que se ha llegado".

Costas también ha definido a las "buenas empresas" como aquellas que deciden convertirse en "empresas formativas" y recuperan las figuras de los tutores.

Por último, Costas ha pedido implicación a la sociedad en su conjunto, a través de mecanismos, entidades y organizaciones intermediarias, para impulsar la Formación Dual en un país con un tejido productivo muy pequeño. No obstante, ha advertido de que el tamaño de las empresas no debe ser un obstáculo.

"Creo que el Informe de esta institución identifica un momento virtuoso, una ventana de oportunidad para introducir y consolidar a lo largo de los años la Formación Dual, tanto profesional, universitaria como laboral", ha subrayado el presidente del CES.

CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LAS EMPRESAS INTERESADAS

El Informe del CES sobre la Formación Dual refleja que desde la regulación de las bases de la FP dual en el año 2012 y hasta el curso 2016-2017, el último dato oficial disponible, el número de empresas participantes pasó de 513 a 9.916, lo que supone aproximadamente sólo el 0,3% del número de empresas activas en 2017.

Por comunidades autónomas, el mayor número de empresas lo registraban Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, aunque si se tiene en cuenta el tamaño del tejido empresarial de cada región, destacaban País Vasco y Navarra, seguidas de Cataluña y la Comunidad Valenciana.

A pesar de que el último dato disponible muestra una participación pequeña de las empresas, desde el CES destacan el "interés exponencial" por sumarse a la formación dual.

Tanto Costas como el presidente de la Comisión de Trabajo, Dionís Oña, han apuntado que existe "campo de mejora" hasta conseguir que el 100% de las empresas adopten este modelo de formación, "como ocurre ne los cuatro países europeos más avanzados".

CRECEN LAS ALUMNOS EN FP DUAL

Oña ha desglosado los datos del informe sobre matriculaciones, con un total de 37.841 alumnos en FP Dual en el curso 2020-2021, un 86% más que en el año académico 2016-2017.

No obstante, los matriculados en la modalidad dual, según los últimos datos disponibles, siguen representando un porcentaje bastante pequeño sobre el total de alumnos de la FP en España. Así, en el curso 2020-2021 solo representaban el 3,7% del total.

En el curso 2016-2017, el 40% del alumnado estaba matriculado en Andalucía, Cataluña y Madrid. La concentración ha ido aumentando, y en el curso 2020-2021 casi siete de cada diez (68%) alumnos matriculados en FP dual lo estaba en las mismas comunidades.

En el resto de España, la tendencia es de aumento, sobre todo en Andalucía, Canarias, Galicia y Navarra. Solo se ha registrado una disminución del alumnado en Asturias, Cantabria y Castilla-La Mancha.

Oña también ha resaltado durante la presentación del Informe que existe un "desequilibrio por sexo", con más presencia masculina que femenina y con una segmentación por sexo en cuanto a las elecciones formativas. "Hay una persistencia en estereotipos de género y en oportunidades de trabajo", ha precisado el presidente de la Comisión elaboradora del Informe.

COBRAN UN SALARIO MÁS ALTO

El CES también ha analizado en este documento una aproximación a laretribución bruta anual que perciben los afiliados graduados en FP dual. Esta supera al promedio de la modalidad no dual tanto en el grado medio como, sobre todo, en el superior, y en todos los casos es creciente en el tiempo tras la graduación.

Entre los afiliados procedentes de un grado medio de FP dual, la base media de cotización para la cohorte 2017-2018 se situaba en 17.608 euros el primer año y 21.027 el cuarto, mientras que en los de grado superior, las cuantías iban de los 20.104 a los 25.271 euros.

Por tanto, la base media de los afiliados procedentes de un grado medio de FP dual supera el primer año en un 2,4% a la de los de la modalidad no dual, mientras que el cuarto año la diferencia se amplía hasta el 6,2%. En los titulados en grado superior, el diferencial con la no dual es del 11,9% el primer año y del 15,4% en el cuarto.