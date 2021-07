El CES señala la importancia del consenso para imponer medidas económicas efectivas y duraderas

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Consejo Económico y Social ha señalado la importancia del consenso y de llegar a grandes acuerdos entre los agentes sociales para imponer medidas económicas efectivas, que "reduzcan el conflicto y mejoren la productividad".

"Si las medidas económicas se realizan de forma muy rápida, no serán efectivas para mejorar la productividad y conseguir paliar las cicatrices sociales", ha apuntado el presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, que ha alertado del "efecto bumerán" de no alcanzar grandes acuerdos en materia económica, ya que cuando se produce un cambio electoral, el nuevo gobierno invalida las medidas económicas del anterior.

Costas, además, se ha felicitado por el impulso al diálogo social que se ha producido durante la pandemia, que se ha materializado en medidas políticas que han permitido que el empleo solo caiga dos puntos porcentuales en esta crisis. El economista ha realizado estas declaraciones en la presentación de la Memoria Socioeconómica y Laboral 2020, documento elaborado por la institución que el preside.

Este trabajo, tal y como ha explicado el presidente de su Comisión de Trabajo, Raymond Torres, analiza cuatro aspectos clave de la económia española: la política macroeconómica (cuya principal conclusión es que se ha conseguido proteger el aparato productivo), las políticas de empleo (de la que destacan el haber impulsado fórmulas alternativas que han conseguido reducir la caída del empleo), el diálogo social y las brechas de desigualdad.

Torres ha alertado con especial énfasis en este último aspecto, ya que la pandemia ha contrubuido a incrementar estas desigualdades. "No solo se ha acrecentado la brecha de desigualdad de ingresos, sino que también observamos brechas entre la igualdad de oportunidades entre entornos rurales y urbanos o la brecha digital", ha explicado.

Sobre la brecha que puede provocar la tecnificación, asociada a pérdida de oportunidades y destrucción de empleo, ha alertado el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, que ha recordado que más allá de la pandemia los principales retos a los que se enfrenta la sociedad española son el envejecimiento poblacional y el cambio climático.

Para superar este reto, Arce ha señalado que es "fundamental" plantear estímulos activando a las capas vulnerables y activar el crecimiento, algo "básico" para fortalecernos y ser "más resilentes" ante crisis futuras.

Preguntado sobre sí existen riesgos inflacionistas (en España, el IPC creció un 2,7% en junio) y que se rompa el consenso existente en la Unión Europea sobre la expansión monetaria, Arce ha lanzado un mensaje tranquilizador y ha apuntado que no estiman que las tasas de inflación vayan a superar el 2%."Pensamos que este brote no va a ser duradero y las subidas no van a tener continuidad", ha pronosticado.

EVITAR SOLAPAMIENTO ENTRE RENTAS PÚBLICAS

El profesor de Economía de la Universidad de Salamanca Miguel Ángel Malo ha señalado lo inédito de esta situación, en la que la economía "se ha congelado y descongelado" en un lapso de tiempo muy reducido, algo "inédito" en la economía moderna. Malo, además, ha recalcado la importancia de las instituciones en esta crisis, tanto para impulsar el diálogo social como para negociar en la Unión Europea.

Por otra parte, ha advertido sobre un posible solapamiento entre dos instrumentos de corrección de desigualdes como las rentas mínimas de inserción y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), del que ha afirmado que "no es un mecanismo de urgencia y es necesario que sea coordinado con otras administraciones" para evitar vacíos y errores de cobertura.

La catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma, Ana de la Puebla, ha lamentado que el trabajo de diálogo entre los agentes sociales no sea posible actualmente en el Parlamento, ya que el hecho de que estos acuerdos no se alcancen en la sede de la soberanía popular le resta "legitimidad" a ojos de la sociedad.

De la Puebla, además, ha alertado sobre la importancia de la mejora de la formación para mejorar las políticas de activas de empleo, especialmente en aquellas relacionadas con las brechas de género.

RESPONSABILIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Por último, todos los participantes en el acto han destacado la importancia de una asignación "responsable, inteligente, con publicidad y basada en criterios de igualdad" de los Fondos Europeos Next Generation, a los que han considerado "un hito sin precedentes" a nivel europeo.

"Nos jugamos el bienestar de las generaciones futuras durante varias décadas", ha recalcado Costas, que ha subrayado la importancia de estos fondos para la reactivación de la economía como para su transformación.